拉塞尔：在银石事故后查看周冠宇情况是“自然反应”

拉塞尔在银石的一号弯争夺里,先是被AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利的赛车碰撞,随后磕到周冠宇的右后轮,导致其阿尔法·罗密欧赛车腾空而起并车顶着地,随后又长距离滑行后撞上护墙,直到再度弹起后被铁丝网挡下,却卡在了两者的间隙里。

事发之后,拉塞尔在Abbey(1号弯)停下已经失去了左后轮的赛车,立即跑向周冠宇,与一起赶到的一名赛道抢险员查看周冠宇的情况。中国小将因为驾驶舱与轮胎墙顶住,无法快速地自己脱身。此时,英国人站在轮胎墙上向救援人员示意。

此举受到了称赞,包括周冠宇的F2前队友、现在兼任阿尔法·罗密欧替补角色的卡勒姆·埃洛特透露,拉塞尔过去在卡丁车比赛里停车救助他,而且提起他的卡丁车以便他能离开。

不过,就在拉塞尔查看周冠宇期间,他的梅赛德斯赛车被吊上了平板车。这意味着他没有把赛车驶回维修区,错过了让车队在红旗下修好赛车以便自己重新投入比赛的机会。

奥地利大奖赛前的新闻发布会上,当被问及此事时,拉塞尔表示:“我认为这只是自然反应。”

"很明显,比赛出现了红旗,看到这样一个可怕的事故,我当时也以为我的赛车可能出局了——事实证明没有。 这只是增加了某种情绪或挫折感,因为我们绝对可以再次比赛,而且可能会取得一个强势的结果。”

George Russell, Mercedes W13, with marshals on a truck after a crash on the opening lap

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images