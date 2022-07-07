拉塞尔：在银石事故后查看周冠宇情况是“自然反应”

载入语音播放

拉塞尔在银石的一号弯争夺里，先是被AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利的赛车碰撞，随后磕到周冠宇的右后轮，导致其阿尔法·罗密欧赛车腾空而起并车顶着地，随后又长距离滑行后撞上护墙，直到再度弹起后被铁丝网挡下，却卡在了两者的间隙里。

事发之后，拉塞尔在Abbey（1号弯）停下已经失去了左后轮的赛车，立即跑向周冠宇，与一起赶到的一名赛道抢险员查看周冠宇的情况。中国小将因为驾驶舱与轮胎墙顶住，无法快速地自己脱身。此时，英国人站在轮胎墙上向救援人员示意。

此举受到了称赞，包括周冠宇的F2前队友、现在兼任阿尔法·罗密欧替补角色的卡勒姆·埃洛特透露，拉塞尔过去在卡丁车比赛里停车救助他，而且提起他的卡丁车以便他能离开。

不过，就在拉塞尔查看周冠宇期间，他的梅赛德斯赛车被吊上了平板车。这意味着他没有把赛车驶回维修区，错过了让车队在红旗下修好赛车以便自己重新投入比赛的机会。

奥地利大奖赛前的新闻发布会上，当被问及此事时，拉塞尔表示：“我认为这只是自然反应。”

"很明显，比赛出现了红旗，看到这样一个可怕的事故，我当时也以为我的赛车可能出局了——事实证明没有。 这只是增加了某种情绪或挫折感，因为我们绝对可以再次比赛，而且可能会取得一个强势的结果。”

George Russell, Mercedes W13, with marshals on a truck after a crash on the opening lap Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

拉塞尔身为GPDA（大奖赛车手协会）的干事，在比赛之后敦促F1和国际汽联把周冠宇的赛车被卡在维修区与铁丝网之间引以为鉴。

“看到他被困在那里，有点可怕，”英国说道。 "他真的无法从赛车里出来。 他显然没问题，我可以看到他在移动。 但作为车手，我们都知道，你在里面的位置很紧。你戴着头盔，你有‘光环’、有头枕。 然后，当你人倒挂着，头上的轮胎墙阻挡了你的出路，这是一个可怕的情况。”

“我认为从每一种灾难中，都有机会改善这项运动，无论它是什么。 很明显，事情原本可以稍有不同，让他有机会离开。护墙和围栏之间有一个缺口。 他显然被困在那里。这需要得到解决。这不是件好事。”

周冠宇在周四抵达红牛环之后，通过了国际汽联要求的体检。在接受采访时表示，因为看台上吵杂的声音，除了与他对话、确认他状况的抢险员，他并没有意识到拉塞尔也赶来援救，只是事后才得知。但是他赞扬了英国人，而且透露事后还收到了梅赛德斯车手的电话。

“他非常有体育精神，非常尊重其他车手，”中国小将说道。“即使他并不是肇事者——我觉得那是一次比赛事故，后来他给我打了电话。”

在这起事故引发的混乱中，威廉姆斯车手亚历山大·阿尔本也被其他赛车撞到，虽然他同样没有大碍，但被送到就近医院接受观察。周冠宇在获悉后给泰国车手发去了消息，确保他安好。

中国小将在获准离开医疗中心后，就回到了车队。不过他在离开赛道时“选错了路”，陷入了M1高速公路的大堵车，花了4小时才回到位于伦敦的家。

“非常漫长的一天，”他说道。“你只是想回家放松，因为我身上全是灰尘，撞击之后有很多灰尘。我只想回家、洗个澡然后放松。”