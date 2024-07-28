拉塞尔因车重不足被取消胜利，汉密尔顿递补获得比利时大奖赛冠军

拉塞尔在44圈的比赛中以一次进站的策略，领先执行二停的汉密尔顿0.5秒第一个冲过终点线。然后距离比赛结束过去70分钟后，国际汽联发出通告，他们在对拉塞尔的梅赛德斯赛车进行称重时，发现赛车的重量刚好为规定的最低要求798公斤。在从油箱中提取出2.8升的燃油以得到用于燃油样本检查所需的一升燃油后，63号赛车的重量比规定轻了1.5公斤。

这意味着拉塞尔的成绩被取消，汉密尔顿由此晋升到第一，取得了本赛季他个人第二个分站胜利。在赛道上紧随两辆梅赛德斯赛车完赛的奥斯卡·皮亚斯特雷前进到第二名，而查尔斯·莱克勒克在正式成绩单中名列第三。

“赛会干事听取了63号赛车（乔治·拉塞尔）车队代表、国际汽联技术代表、国际汽联单座赛车总监和国际汽联单座赛车技术总监的意见。63号赛车在国际汽联内外秤上称重，两个秤显示的结果都是796.5公斤。两个秤的校准都得到了确认并由参赛者见证。”

“在听证会上，车队代表确认测量结果是正确的，所有必要的程序都已正确执行。该车队还承认，不存在可以减轻处罚的情况，这是车队确定无疑的错误。赛会干事判定车队违反了《国际汽联F1技术规则》第4.1条的规定，因此需要对此类违规行为处以标准处罚。”

这遵循了国际汽联竞赛条例的先例，其中第35.3条规定：“如果赛车在根据第 35.1 或 35.2 条进行称重时，重量低于《技术规则》第4.1条规定的重量，相关赛车可以被取消比赛资格。 除了因赛车部件意外丢失而造成的重量不足除外。”

这是1994年比利时大奖赛以来，第一次比赛胜利者因赛车被查出违规而取消了成绩。当时迈克尔·舒马赫赢得胜利的赛车，在赛后被发现底部的木制防滑块磨损过度，因而被取消了资格。

事实上，在国际汽联发出拉塞尔赛车称重不足的公告之前，梅赛德斯已经获悉，其领队托托·沃尔夫的采访环节也因此被延后。而在处罚决定做出之前，奥地利人接受了采访，当时他说：“如果赛会干事认为这违反了规定，那就只能这样了。我们必须从中吸取教训。作为一个集体，今天对乔治来说更多是积极的，但对一个从小梦想赢得这些比赛的车手来说，这是个巨大的打击。但是他会赢得更多（胜利）。”

当国际汽联公布处罚结果后，梅赛德斯发表了沃尔夫的声明，他表示车队接受错误，同时对于近期W15赛车竞争力的显著提升感到满意。

“我们必须接受被取消资格的事实，”声明中写到。“我们显然犯了一个错误，需要确保从中吸取教训。我们将离开这里，评估所发生的一切，并了解出错的原因。失去1-2名的成绩令人沮丧，我们只能向比赛中表现极其出色的乔治致歉。”

“刘易斯无疑晋升到第一名；他是两停策略里最快的车手，这场胜利当时无愧。尽管被取消了比赛资格，但我们可以从本周末的比赛中看到很多积极因素。在今天的比赛中，我们的赛车在两种不同的策略下都是标杆。就在几个月前，这还是不可想象的。在过去的四场比赛中赢得了三场之后，我们即将进入夏休期。我们希望在休赛后精神抖擞，并且目标是保持我们积极的发展轨迹。”

在递补为第一名后，汉密尔顿拿到了F1生涯第105场胜利，也成为本赛季第一个除了马克斯·维斯塔潘之外拥有多场胜利的车手。英国人积分达到150分，落后第五名的卡洛斯·塞恩斯12分。拉塞尔原本能以胜利超越红牛的塞尔吉奥·佩雷兹，但被取消成绩后滑落到第八。而在成绩更新之后，梅赛德斯以266分依然排名制造商年度积分榜第四，落后第三名的法拉利79分。