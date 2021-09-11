拉塞尔回忆初次见到“超级英雄”汉密尔顿

梅赛德斯于周二正式官宣了拉塞尔将于2022年加盟的消息。英国小将将取代瓦尔特利·博塔斯，成为七届世界冠军汉密尔顿的搭档。

自2017年以来，拉塞尔一直是梅赛德斯的青训成员之一。在过去的三个赛季里，他在威廉姆斯车队的表现给人留下了深刻的印象。

在加盟的消息发布后，一些社交媒体刊登了孩童时期的拉塞尔与当时还是迈凯伦车手的汉密尔顿会面时的照片。

“我想花点时间来欢迎即将加入我们团队的乔治·拉塞尔。通过努力奋斗，他理所当然地赢得了他的位置。我期待看到他作为一名车手与这支伟大的车队一起成长，并与他一起努力提高进步。明年见！”刘易斯·汉密尔顿写到。

在其中一张照片中，可以看到拉塞尔在2009年的一场卡丁车比赛中等待与汉密尔顿见面，并获得其签名的场景。而12年后，俩人即将成为F1队友。

当被Motorsport.com问及他第一次与汉密尔顿见面并合照的感受时，拉塞尔回忆起他见到一位世界冠军车手是多么的敬畏，并表示这也增强了他对于有朝一日能征战F1的愿望。

“刘易斯出现在了PFI（卡丁车赛道），我想那是在卡丁车方程式明星赛上，我当时在参加Comer Cadet组别的比赛，”拉塞尔回忆道。

“这就像见到一位超级英雄，当你是那个年龄的孩子，尤其是作为一名赛车手，当你见到一位F1车手时，你不会认为这些人是人类。那一刻对我来说真的很特别。”

“说实话，我现在甚至还记得这件事。能够回忆起11岁时的事情感觉很奇妙。所以在某种程度上，明年能和他并肩作战感觉相当超越现实。“

而汉密尔顿相信，作为F1车手中“年轻一代的一员”，拉塞尔能够给梅赛德斯带来一些新鲜的活力。

“我认为这些天赋异禀的年轻车手们的涌现对于F1来说是件大好事，他们是这项运动的未来，” 汉密尔顿表示。“能在车队里拥有新鲜的血液将会很棒，因为很显然我已经是那里的老人了。”

“我认为这肯定会令整个车队充满干劲，因为他们知道即将有一位充满渴望和动力的年轻新人加入，推动车队奋勇前进。”

翻译/小飞侠