拉塞尔：回归威廉姆斯比梅赛德斯替补上阵更难

萨基尔大奖赛期间，英国人作为刘易斯·汉密尔顿的替补被“租借”给了梅赛德斯车队。虽然原本英国人看似已经准备好了夺取自己的F1处子胜利，但一次糟糕的进站和比赛尾声的爆胎令希望破灭。

随着汉密尔顿在上周末的阿布扎比收官站重返赛场，拉塞尔回到了自2019年以来一直效力的威廉姆斯车队。考虑到再次更换座驾，拉塞尔承认再次适应威廉姆斯赛车是相当大的挑战。

“实际上要重新开回威廉姆斯赛车可能更难，因为梅赛德斯的赛车太棒了”，在阿布扎比以第15名完赛的英国人表示。

“你可以感受到，梅赛德斯能给予你的，正是每个赛车手都想从赛车中获得的东西。车手们驾驭着梅赛德斯赛车，而有时我们遇到的情况更像是赛车在操控车手。”

“我们必须对它做出反应，而在梅赛德斯赛车中，你是驾驭它的人。所以我认为，当你坐进的是一辆很棒的赛车时，这是很自然的，驾驶它是一种真正的乐趣。也许这就是为什么我能够很快就适应它。”

拉塞尔在亚斯码头度过了相当棘手的一个下午，控制刹车和轮胎温度之间的矛盾需求令他求备感挣扎。

“我们真的已经到了刹车温度的极限，”威廉姆斯小将表示，“所以我们真的必须管理刹车，这就要求你控制好踩刹车的力度以及使用刹车的平衡。但轮胎也会因此受损。”

“然后我没办法踩刹车，轮胎温度也在下降。但赛道变得更冷，所以我需要冲刺过弯以保持轮胎温度。整场比赛都‘如履薄冰’。

“事实上，这是一场我们幕后的伙计们精心管理和执行的比赛。但是随着赛道温度的下降，你必须得把赛车推到绝对极限，然而我们真的做不到。

“所以我很高兴取得这样的结果。这个周末阿尔法·罗密欧的速度比我们快，但我们击败了两辆哈斯和安东尼奥（吉奥维纳兹），所以我们干得不错。”

翻译/小飞侠

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