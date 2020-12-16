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拉塞尔：回归威廉姆斯比梅赛德斯替补上阵更难

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拉塞尔：回归威廉姆斯比梅赛德斯替补上阵更难
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乔治·拉塞尔表示，在阿布扎比重新开回威廉姆斯赛车的难度甚至要比首次代表梅赛德斯出战 更高。

萨基尔大奖赛期间，英国人作为刘易斯·汉密尔顿的替补被“租借”给了梅赛德斯车队。虽然原本英国人看似已经准备好了夺取自己的F1处子胜利，但一次糟糕的进站和比赛尾声的爆胎令希望破灭。

随着汉密尔顿在上周末的阿布扎比收官站重返赛场，拉塞尔回到了自2019年以来一直效力的威廉姆斯车队。考虑到再次更换座驾，拉塞尔承认再次适应威廉姆斯赛车是相当大的挑战。

“实际上要重新开回威廉姆斯赛车可能更难，因为梅赛德斯的赛车太棒了”，在阿布扎比以第15名完赛的英国人表示。

“你可以感受到，梅赛德斯能给予你的，正是每个赛车手都想从赛车中获得的东西。车手们驾驭着梅赛德斯赛车，而有时我们遇到的情况更像是赛车在操控车手。”

“我们必须对它做出反应，而在梅赛德斯赛车中，你是驾驭它的人。所以我认为，当你坐进的是一辆很棒的赛车时，这是很自然的，驾驶它是一种真正的乐趣。也许这就是为什么我能够很快就适应它。”

拉塞尔在亚斯码头度过了相当棘手的一个下午，控制刹车和轮胎温度之间的矛盾需求令他求备感挣扎。

“我们真的已经到了刹车温度的极限，”威廉姆斯小将表示，“所以我们真的必须管理刹车，这就要求你控制好踩刹车的力度以及使用刹车的平衡。但轮胎也会因此受损。”

“然后我没办法踩刹车，轮胎温度也在下降。但赛道变得更冷，所以我需要冲刺过弯以保持轮胎温度。整场比赛都‘如履薄冰’。

“事实上，这是一场我们幕后的伙计们精心管理和执行的比赛。但是随着赛道温度的下降，你必须得把赛车推到绝对极限，然而我们真的做不到。

“所以我很高兴取得这样的结果。这个周末阿尔法·罗密欧的速度比我们快，但我们击败了两辆哈斯和安东尼奥（吉奥维纳兹），所以我们干得不错。”

翻译/小飞侠

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Series Formula 1
车手 乔治 拉塞尔
车队 威廉姆斯车队
Author Jonathan Noble

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