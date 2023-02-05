拉塞尔吸取了F1无线电没有隐私的教训

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在去年的新加坡大奖赛上，这位年轻的英国小将质疑舒马赫为何在争夺位置时如此咄咄逼人的言论，令一些人感到惊讶。

“哎哟，舒马赫的防守仿佛这是他的生命之战一样，”当时拉塞尔一度这么说。最终，他们的较量以碰撞告终。在完成了效力梅赛德斯的首个赛季后，拉塞尔认为，和舒马赫的事件证明了，现在他采取的一些行动是过去他在名次靠后时永远不会被注意到的。

“当你处在靠前的行列时，这些都是经历的一部分，”拉塞尔表示，“一切都在显微镜下，过去这种无线电评论根本不会被人注意到。”

“但我认为这其中有两个方面：首先，这是你在为自己据理力争；第二，你只是想发泄你的不满。有时候你会忘记你是在对着全世界说话。”

George Russell, Mercedes AMG Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

拉塞尔坦言，由于新加坡的比赛充满挑战，他在无线电中针对舒马赫的言语也比平时更咄咄逼人。

“我对米克的评论更多是我这一边的沮丧，”他补充道，“我去到了世界的另一边，在比赛中付出了巨大的努力，那时我正在积分区之外战斗。”

“我很沮丧，很难过。任何人如果感到沮丧或难过，身体疲惫，就会在激烈的时刻有点情绪化。如果你在30度高温、高湿度的乏味环境下跑一个半小时，你的精神已经超过了负荷了，随后发生了一些不利于你的事情，你就会有点沮丧。”

拉塞尔表示，他现在已经接受了这样一个事实，那就是作为一个为胜利而战的F1车手，他所说的一切都广为人知。

“这是我经验的一部分，一是控制这种沮丧，二是思考‘我需要公开说出来吗？’我认为这也是这项运动的挑战之一。你没有隐私。我选择成为一名赛车手，因为我的梦想是成为一名F1世界冠军。我的梦想不是成名，日复一日地站在电视镜头前，我的工作和梦想就是比赛并赢得胜利。”

“其中一些言论就是达成这个目标的过程之一，我忘记了有成千上万的人在家里观看，每一个字会被记录下来，放在显微镜下。这对我来说也是一种经验。正如我所言，我可能之前在无线电中说过很多这样的言论，但没有人会揪着不放。”

翻译/小飞侠