拉塞尔：伊莫拉升级不会改变梅赛德斯的“整个局面”

"Hopefully that's positive. It's not going to change the world for us in the short term but hopefully it's a step in the right direction.

"I think we can't get carried away ourselves, we need to do the talking on the track.

"We need to see how the upgrades perform when we get there. Fingers crossed they're brilliant, but we'll only know that on Friday morning."

本赛季,在被统治者红牛进一步甩开后,德国车队很快便坚信其独特的底板和侧箱设计存在错误。

为了改善拉塞尔和七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿“痛苦”的驾驶体验,车队开始着手对W14进行重大改造,同时以求解决解决前悬挂的问题。

本周末,车队即将在本赛季首场在欧洲举行的比赛、在伊莫拉举行的艾米利亚·罗马涅大奖赛上迎来期待已久的升级。

然而拉塞尔强调,他认为全新的外观不会让银箭迎来立竿见影的巨大飞跃。相反,它更倾向于使W14成为一个更稳定的平台,以更好地推进开发和性能提取工作。

“伊莫拉将是一个崭新的周末,我们的赛车会引入一些新的东西,”在上周末的迈阿密大奖赛中,领先汉密尔顿两个名次,以第四完赛的拉塞尔说道。

“希望这是积极的。它不会在短期内改变我们的整个局面,但希望它是朝着正确方向迈出的一步。”

“我认为我们不能得意忘形,我们需要用赛道上的表现说话。我们需要在到达那里后看看升级的表现如何。但愿那会很出色,但我们要到星期五早上才能知道。”

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

拉塞尔相信,W14的操控难题是导致梅赛德斯的发车总是处于不利位置背后的原因。

在迈阿密,布拉克利车队的开局异常艰难,汉密尔顿早在Q2便被淘汰了,拉塞尔也只是勉强挤进了前十。

“我想这可能是因为目前驾驶这辆赛车相当具有挑战性,”英国人表示,“我们还有很多需要改进的地方。正如我所说,我们知道我们现在的处境。”

在解释本周末伊莫拉升级背后的理念时,梅赛德斯赛道工程总监安德鲁·肖夫林解释道:“我们确实希望它更快,我们希望它在排位赛和比赛速度方面的表现都更好。”

“关键的是,我们不仅仅希望提高单圈时间,也希望能朝着不同的发展方向前进。我们认为,从长远来看,这给了我们更好的机会去挑战分站胜利和世界冠军。”

“伊莫拉的套件是朝着这一方向迈出的第一步。我们希望能在今年晚些时候带来其他升级。”

翻译/小飞侠