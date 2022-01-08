拉塞尔为参加F1后“人生最紧张一年”做好准备

在威廉姆斯效力三年后，拉塞尔于今年成为了梅赛德斯的正式车手，并将搭档七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿共同征战2022赛季。

五年前，拉塞尔加入了梅赛德斯的青年车手项目，并在先后夺得了GP3和F2赛事的年度冠军后晋级F1。

在包括Autosport在内的季末采访中，英国小将谈及了关于自己如何晋级到梅赛德斯，以及如何为迄今为止最繁忙的一个赛季——拥有破纪录的23场比赛的2022赛季做好准备的相关事宜。

“我想我将会在年初度过一个愉快的假期，”拉塞尔说道。“我认为这很重要，因为我认为明年将是我人生中最紧张的一年，无论是从赛程安排，还是从赛道以外和市场营销的角度来看。”

“从威廉姆斯车队开始，从某种程度上来说，我已经很幸运了，鉴于我们所处的位置，我不需要做太多的营销活动，而从梅赛德斯车队开始，我们有大量的赞助商和车手的承诺需要履行。”

“这也将是新冠疫情之后的‘后遗症’。所有的车手和车队在这方面的工作都会增加，因为合作伙伴们已经有18个月未发挥这部分价值了。”

“从比赛和赛道以外的角度来看，这个赛季将难以置信的紧张。所以在1月，我将休假10天，度过一个愉快的假期，然后从1月中下旬重新开始工作，然后全力以赴，奋力拼搏”

本赛季F1将启用全新的技术规则，届时拉塞尔也将以梅赛德斯车手的身份，力争延续德国制造商八个车队总冠军的辉煌战绩。

George Russell, Mercedes W10 Mule Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

本次转会也标志着拉塞尔将第一次真正有机会与高排位的车手们同场竞技。此前在威廉姆斯车队的三年时间里，他大部分的时间都在与排名较低的车手竞争。

在2020年的萨基尔大奖赛上，拉塞尔在汉密尔顿被检测出新冠阳性的情况下代表梅赛德斯替补出场。英国小将在排位赛中勇夺第二，并且领跑了比赛的大部分时间，直到比赛尾声的一次爆胎令他痛失了原本的夺冠希望。

拉塞尔非常享受在新车开发过程中发挥作用的机会，也很享受与自己非常敬仰的汉密尔顿一起共事的机会。

“看到新车和他们为每个人所提供的东西真的令我超级兴奋，”拉塞尔表示。“这真的很令人兴奋，但我也很期待能参与一辆在整个赛季都能取得巨大进步的赛车的开发工作，与设计师通力协作，开展模拟工作，将大量的努力转化为进步。”

“我肯定第一场比赛中最快的车手未必会获胜，我相信届时会有一些有趣的设计，一些弱旅或许会在季前测试或比赛中崭露头角。关键是谁研发得最快，谁研发得最好，并为未来的几年打好这些基础。从工程学的角度来看，这是我真正感到兴奋的方面。”

“显然，与刘易斯合作是非常令人兴奋的。我很有幸能与史上最优秀的车手并肩作战。这是一个很好的机会，可以再次提升我作为一名车手的水平，并看看自己的表现如何。”

翻译/小飞侠