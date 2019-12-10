拉塞尔为倍耐力完成本年度18英寸轮胎测试

威廉姆斯车手拉塞尔，在上周完成了他2019赛季官方季后测试后，在周日和周一回到了梅赛德斯赛车里，在亚斯码头赛道完成了超过200圈的测试。

晴朗的天气使得拉塞尔分别在两天内完成了100圈和118圈的测试，也意味着倍耐力今年的“2021研发测试”正式结束。

倍耐力将初始化的18英寸轮胎测试工作交给了雷诺、迈凯伦和梅赛德斯，使用“杂交”赛车进行测试。

第一次测试在今年九月举行，由雷诺车队的谢尔盖·希洛钦在承办法国大奖赛的保罗·里卡德赛道进行了213圈的测试。

上个月，迈凯伦车队的卡洛斯·塞恩斯和兰多·诺里斯也在保罗·里卡德完成了100多圈针对倍耐力18英寸轮胎的测试。

该倍耐力测试项目将在2020赛季增加至25天的测试时间，全部十支车队都会参与其中，并在最终确认2021赛季的轮胎方案前，将会在阿布扎比大奖赛后举行一场为期三天的集体测试。

翻译/七七