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Formula 1 / 突发新闻

拉塞尔为倍耐力完成本年度18英寸轮胎测试

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拉塞尔为倍耐力完成本年度18英寸轮胎测试
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2019年12月10日 下午9:11

倍耐力在梅赛德斯车队和车手乔治·拉塞尔的共同努力下，在阿布扎比赛道完成了本年度最后两天的对18英寸F1赛事用胎的测试。

威廉姆斯车手拉塞尔，在上周完成了他2019赛季官方季后测试后，在周日和周一回到了梅赛德斯赛车里，在亚斯码头赛道完成了超过200圈的测试。

晴朗的天气使得拉塞尔分别在两天内完成了100圈和118圈的测试，也意味着倍耐力今年的“2021研发测试”正式结束。

倍耐力将初始化的18英寸轮胎测试工作交给了雷诺、迈凯伦和梅赛德斯，使用“杂交”赛车进行测试。

第一次测试在今年九月举行，由雷诺车队的谢尔盖·希洛钦在承办法国大奖赛的保罗·里卡德赛道进行了213圈的测试。

上个月，迈凯伦车队的卡洛斯·塞恩斯和兰多·诺里斯也在保罗·里卡德完成了100多圈针对倍耐力18英寸轮胎的测试。

该倍耐力测试项目将在2020赛季增加至25天的测试时间，全部十支车队都会参与其中，并在最终确认2021赛季的轮胎方案前，将会在阿布扎比大奖赛后举行一场为期三天的集体测试。

翻译/七七

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Author Scott Mitchell

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