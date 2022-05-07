拉塞尔“不明白”梅赛德斯W13在迈阿密周五的提速

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在经历了2022赛季艰苦的开局后，梅赛德斯在迈阿密为赛车启用了到目前位置最大规模的升，包括修改后用于增加效率的新鼻翼端板，以及下压力降低、阻力减少的尾翼，

第一节练习里，拉塞尔以不到0.1秒之差屈居最快的查尔斯·莱克勒克之后。到了第二个阶段，英国人延续了良好的势头，他做出的1分29.938秒比法拉利车手快0.1秒，拿下了时间榜第一。与此同时，汉密尔顿以第四快的时间完成第二节练习。这成为梅赛德斯本赛季五个周末以来，表现最好的自由练习阶段。

尽管如此，拉塞尔提醒外界“绝对”不要对梅赛德斯的速度提升“过度兴奋”，而且他自己还不清楚其中的原因。

“老实说，我不明白为什么我们立即进入了状态，”他在周五收工后说道。“我们在本周末之前就知道这些条件应该更适合我们，因为我们一直对轮胎升温挣扎，甚至在巴林当赛道粗糙时也是。但这是本赛季第一场真正炎热的比赛，所以这肯定是一个因素。赛车表现不错，但只是周五，所以不能得意忘形。”

本赛季的空气动力学规则修改把F1领入了新的地面效应时代，但过去八年连续蝉联制造商年度冠军的梅赛德斯因为W13赛车受困于海豚跳等问题，在赛季初落后于法拉利和红牛。

前四场过后，梅赛德斯自2011年之后第一次还没有杆位和比赛胜利入账。并且，仅有两次登上领奖台，还是得益于卫冕冠军马克斯·维斯塔潘在巴林和澳大利亚意外退赛。

面对如此困难的开局，德国车队坚持认为只要解决严重的海豚跳问题，定能解锁W13赛车的性能。然而微妙之处在于，海豚跳现象无法在风洞里复制，车队只能利用比赛周末的练习阶段进行试验，或者依靠CFD软件先对海豚跳建模，然后尝试理解问题并找到解决方案。但是预算帽政策下，梅赛德斯作为去年年度冠军，可以使用的时间最少，因此希望不用彻底改变原定的升级计划。

Mercedes W13 front detail Photo by: Uncredited

周五上午出席国际汽联新闻发布会时，拉塞尔认为升级套件不会立即让W13的性能得到释放，但是能够给如何解决问题提供一定的提示。

“本周末我们要尝试一些东西。我不认为这有速成效果，”拉塞尔在第一节自由练习进行之前说道。“但这肯定将给我们在接下来比赛中采用的方向给出更好的提示。过去两周和两个月，从第一天起，起到关键作用的便是理解问题，开发出能够找到解决办法的手段。我认为我们终于来到了一个阶段，我们能对即将到来的比赛有信心，我们或许能够解决。但我们必须等着看看。”

相比拉塞尔，汉密尔顿对W13仍然缺少一些手感。他认为赛车在迈阿密表现出了一定的进步，但竞争对手没有拿出真实的速度。

“对我感觉相似。我认为我们看上去在这里快了一点，稍后他们会给我们解释，我们肯定有了一些进步。我不确定是哪里，”七届世界冠军说。“但我仍然还有弹跳，所以我们没有解决问题，但我认为赛车一点一点地进步。”

“这只是练习，每个人都在练习里做不同的事。这并不是很重要，我不认为每个人都拿出了真实