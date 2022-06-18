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Formula 1 新闻

托斯特称加斯利2023年将留在AlphaTauri

AlphaTauri领队弗朗兹·托斯特表示，皮埃尔·加斯利将在2023年继续为车队参加F1。

托斯特称加斯利2023年将留在AlphaTauri
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从2017年底进入F1，加斯利在大部分时间里都为驻扎于意大利费恩萨的车队效力。虽然2019赛季开始时，他被提拔到红牛，但仅仅过了半个赛季，就在夏休期后回到了当时还没有Toro Rosso的车队，直至今日。

自从法国人回到红牛“二队”之后，他的表现之优秀受到公认。并且2020年，加斯利在蒙扎进行的意大利大奖赛中成为黑马，赢得了自己的第一场大奖赛胜利。

不过日前，红牛与塞尔吉奥·佩雷斯续约至2024年，意味着至少这两年里加斯利回到红牛无望。上周末的阿塞拜疆大奖赛之前，他曾表示自己将与红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科，就自己的未来进行洽谈。

本周六，就在加拿大大奖赛周六练习开始前，AlphaTauri领队托斯特在新闻发布会上表示，他可以“百分之百确认”加斯利将在2023赛季继续代表车队参赛。不过，AlphaTauri并没有任何正式的声明，而托斯特也只是透露了法国车手“有一份有效的合约”。

本赛季开始以来，虽然AlphaTauri在中游集团展示了不错的竞争力，但多次遇到可靠性问题。直到阿塞拜疆，加斯利为车队取得了2022年至今最好的成绩——第五名。

“皮埃尔已经进步了很多，我必须说他展示了非常优秀的表现，”托斯特在谈及法国车手本赛季的发挥时表示。“不幸的是，赛季开始的时候，我们遇到了很多可靠性问题，在巴林电池着火了，然后是其他可靠性问题。那都不是他的错，而是来自车队。”

“我现在很高兴，至少在巴库他显示了他多么出色，我希望我们能在余下的赛季里为他提供一辆有竞争力的赛车，因为皮埃尔具备了跑在前方的能力，只是车队有责任给他一辆有良好竞争力的赛车。”

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