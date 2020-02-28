托斯特相信澳大利亚和巴林大奖赛将如期举行

今年的中国大奖赛确定延期之后，由于过去一周里新冠肺炎疫情在中国以外地区爆发，尤其是意大利成为欧洲最大的疫区，同时中东的形势也随着病例在伊朗的积聚增加而充满不确定性。

下周开始的F2和F3测试已经受到了疫情影响。一些从意大利出发的车队人员被禁止登机，另一些来自有疫情国的人员在机场接受体检，因为等待结果而长时间滞留机场。此外，今年将代表ART车队首次参加F2的雷诺运动学院车手克里斯蒂安·伦德加德，因为被隔离而确定无法参加测试。

雷诺运动学院在二月底前往西班牙特内里费岛进行集训。当岛上出现疫情时，伦德加德和其他几位车手及学院工作人员正巧在临近酒店设施训练，因此被列入了隔离人员名单。值得一提的是，中国车手周冠宇刚巧在疫情发生前结束他的训练项目，并且得以入境巴林参加测试。

“我们去澳大利亚，”对于2020赛季如期揭幕的可能性，托斯特在接受媒体采访时表示，“到目前据我所知，没会有任何问题。巴林，也是如此。”

AlphaTauri车队的总部位于意大利Faenza，靠近博洛尼亚，位于米兰和罗马之间。

托斯特透露，他了解到的是从意大利出发前往巴林的人，在抵达机场后都要接受体检，如果没有问题就可以入境。

当被Motorsport.com问到万一有车队人员不能前往澳大利亚或巴林时，托斯特回答说：“如果车队因为一些原因而不能去（澳大利亚），那么就是大灾难。我还没有被告知，我不是决策人。但是那样开启赛季肯定不公平，是很大的劣势。”

托斯特透露F1主席兼CEO切斯·凯利今天来到巴塞罗那围场并同车队进行了沟通。他表示车队除了密切关注疫情的发展，希望F1方面能及时与车队分享重要信息外。而当前车队能做的，就是想方设法调整出差人员的行程，确保能否抵达比赛地，同时出台了一系列临时的预防性制度。

“每个小时都在变化，所以这很有难度，”奥地利人表示，“我们需要修改所有航班，原本我们的转机不是在新加坡就是香港。事情一直在发展中，我们的工厂不得不发出通知，告诉员工应该怎么做；不能接待嘉宾，例如在这里，只能谢绝来自意大利疫区的人。”

据悉，红牛集团已经取消了除F1车队之外所有人员的全球出差计划。当被问及澳大利亚和巴林的相关问题时，红牛领队克里斯蒂安·霍纳回答说：“我们都希望梅赛德斯不能去，这是我们的愿望。”

“认真地说，我们需要遵守办赛国、我们自己的国家、管理机构的指示。情况时刻在改变，每个小时都在变。我们只能密切关注，把出差人员送到各个地方，希望能到达澳大利亚。我们能做的只有遵守知识。”

由于疫情在欧洲大陆的蔓延，根据瑞士刚刚出台的禁止举行1000人以上的活动，日内瓦车展已经取消。昨天晚上，DTM官方也做出了把季前测试从蒙扎改到霍根海姆的紧急决定。