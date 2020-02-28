托斯特相信澳大利亚和巴林大奖赛将如期举行

AlphaTauri领队弗朗兹·托斯特相信F1揭幕战澳大利亚大奖赛和巴林大奖赛会照常举行，尽管近期新冠肺炎疫情在全球加剧给车队的后勤工作带来了诸多问号。
今年的中国大奖赛确定延期之后，由于过去一周里新冠肺炎疫情在中国以外地区爆发，尤其是意大利成为欧洲最大的疫区，同时中东的形势也随着病例在伊朗的积聚增加而充满不确定性。
下周开始的F2和F3测试已经受到了疫情影响。一些从意大利出发的车队人员被禁止登机，另一些来自有疫情国的人员在机场接受体检，因为等待结果而长时间滞留机场。此外，今年将代表ART车队首次参加F2的雷诺运动学院车手克里斯蒂安·伦德加德，因为被隔离而确定无法参加测试。
雷诺运动学院在二月底前往西班牙特内里费岛进行集训。当岛上出现疫情时，伦德加德和其他几位车手及学院工作人员正巧在临近酒店设施训练，因此被列入了隔离人员名单。值得一提的是，中国车手周冠宇刚巧在疫情发生前结束他的训练项目，并且得以入境巴林参加测试。
“我们去澳大利亚，”对于2020赛季如期揭幕的可能性，托斯特在接受媒体采访时表示，“到目前据我所知，没会有任何问题。巴林，也是如此。”
AlphaTauri车队的总部位于意大利Faenza，靠近博洛尼亚，位于米兰和罗马之间。
托斯特透露，他了解到的是从意大利出发前往巴林的人，在抵达机场后都要接受体检，如果没有问题就可以入境。
当被Motorsport.com问到万一有车队人员不能前往澳大利亚或巴林时，托斯特回答说：“如果车队因为一些原因而不能去（澳大利亚），那么就是大灾难。我还没有被告知，我不是决策人。但是那样开启赛季肯定不公平，是很大的劣势。”
托斯特透露F1主席兼CEO切斯·凯利今天来到巴塞罗那围场并同车队进行了沟通。他表示车队除了密切关注疫情的发展，希望F1方面能及时与车队分享重要信息外。而当前车队能做的，就是想方设法调整出差人员的行程，确保能否抵达比赛地，同时出台了一系列临时的预防性制度。
“每个小时都在变化，所以这很有难度，”奥地利人表示，“我们需要修改所有航班，原本我们的转机不是在新加坡就是香港。事情一直在发展中，我们的工厂不得不发出通知，告诉员工应该怎么做；不能接待嘉宾，例如在这里，只能谢绝来自意大利疫区的人。”
据悉，红牛集团已经取消了除F1车队之外所有人员的全球出差计划。当被问及澳大利亚和巴林的相关问题时，红牛领队克里斯蒂安·霍纳回答说：“我们都希望梅赛德斯不能去，这是我们的愿望。”
“认真地说，我们需要遵守办赛国、我们自己的国家、管理机构的指示。情况时刻在改变，每个小时都在变。我们只能密切关注，把出差人员送到各个地方，希望能到达澳大利亚。我们能做的只有遵守知识。”
由于疫情在欧洲大陆的蔓延，根据瑞士刚刚出台的禁止举行1000人以上的活动，日内瓦车展已经取消。昨天晚上，DTM官方也做出了把季前测试从蒙扎改到霍根海姆的紧急决定。
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|Frankie Mao