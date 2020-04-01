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Formula 1 / 突发新闻

托斯特：疫情下的意大利“令人恐惧”

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托斯特：疫情下的意大利“令人恐惧”
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2020年4月1日 上午8:51

AlphaTauri车队领队弗朗茨·托斯特承认意大利在新冠肺炎疫情下的社会状态“令人恐惧”，但是当前他依然可以管理好车队。

从今年二月下旬起，意大利深受新冠病毒重创，当前成为了感染病例第二多的国家，而且已经有超过1.2万患者不幸去世——全球死亡病例最多的国家。为此，意大利政府采取了最为极端的措施，已经全国封锁三周并将延续到疫情结束。期间，居民被要求不能离家外出，除非进行必要的采购。

AlphaTauri的基地位于小城Faenza，其所在的意大利中北部Ravenna省并不属于“红区”，但截止至今天（4月1日）也有580例确诊病例。

在接受Motorsport.com独家采访时，居住在Faenza市中心的托斯特描述了自己在非常时期下的生活和工作状态。他坦言虽然相比“灾难性的”伦巴第和贝加莫，Faenza的情况受到“上帝眷顾”，但新环境足够令人害怕。

“我坐在公寓里的办公桌前，每天都有视频会议和电话会议，就像今天一样。每天都有工作，”托斯特在电话里对Motorsport.com说。

“你不能出门，除了购物，而这也是我做的事情。在意大利，警察很严格。他们站在十字路口或者换到，拦住你并问你做了什么。你跟他们解释你只是出来买东西，但你必须给他们看你买的东西来证明。然后你可以继续回家。

“街上空空当。我从墨尔本回来，是在迪拜转机，然而抵达罗马，因为博洛尼亚机场关了。从罗马到Faenza，有大约两个本小时的车程，一路上我大概只看到了十辆车。高速公路上什么车也没有，就像灭绝一样。

“气氛很怪异，令人恐惧。你看不到任何人，也没有车子。我住在Faenza市中心。所有的酒吧关门了、餐馆关门了、咖啡馆关门了。意大利人是很喜欢交际的，通常都喜欢在街上。但是现在你看不到任何人。这是个新现象，无法令人愉快，让人感觉害怕。”

Franz Tost, Team Principal, AlphaTauri

Franz Tost, Team Principal, AlphaTauri

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

根据车队、F1和国际汽联之间的停工约定，AlphaTauri的工厂已经在3月28日关闭，一直将维持到4月17日。而托斯特从3月10日出发前往澳大利亚至今，就没有回到过基地。在墨尔本的2020赛季揭幕战取消后，他几近辗转回到家里后，就一直居家办公，期间包括参与了对规则进行应急修改的电话会议。

对于这样的办公环境，这位需要管理一支F1车队的意大利人表示他可以应对自如。“我没有问题，因为我觉得我还是可以把一切管理好，在这种条件下尽我所能。Alpha Tauri有非常好的管理体系。我们每天都会交流想法。考虑到外面的情况，当前事情都挺好。”

现年64岁的托斯特在年龄上属于易受到病毒感染的“高危人群”，但是常年的F1比赛和旅行生活让他保持着健康的体质。

意大利人透露自己的妻子同样非常健康，不过他开玩笑说：“她可以承受新冠病毒。但是她能不能忍受我就是另一个问题了！那才是更大的危险。”

红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科近期接受奥地利电视台ORF采访时透露，他曾建议把四名F1车手——包括AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特和皮埃尔·加斯利——及红牛旗下其他年轻车手召集到一个训练营，让他们感染新冠病毒后实现集体免疫。但是这个提议没有得到红牛公司其他部门的支持。

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