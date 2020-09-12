托斯卡纳大奖赛FP3：博塔斯继续占据第一，维斯塔潘仅落后0.017秒

博塔斯在周五两个练习阶段里高居时间榜第一。在穆杰罗第一次进行F1排位赛前，他在最后60分钟的练习里再次最快。

在经过三个单圈的冲刺模拟后，芬兰人把本周末的标杆提高到1分16.530秒。马克斯·维斯塔潘在前两圈里都用中性胎进行练习时，与梅赛德斯车手的差距维持在0.1秒左右。

荷兰人在第三个计时圈换上软胎后，跑出了1分16.547秒，虽然依然处于第二，但是只相差博塔斯0.017秒。

本周末迄今为止，刘易斯·汉密尔顿都比他的梅赛德斯队友稍慢。虽然这一次落在维斯塔潘之后，但是两者只相差0.066秒。

Racing Point是本阶段里第三快的赛车。兰斯·斯特罗尔在最后阶段取得进步，上升到第四位，领先AlphaTauri的皮埃尔·加斯利以及队友塞尔吉奥·佩雷兹。上周日在蒙扎获胜的法国车手，在本阶段结束前在11号弯冲上了草地，但是避免了撞墙。

在法拉利拥有的穆杰罗比赛的查尔斯·莱克勒克排在第七位，代表跃马在本周末已经完成的三个阶段里两次跻身前十，并且位居另一位红牛车手亚历山大·阿尔本之前。相比于周五下午尾随队友维斯塔潘，泰国人在周六上午落后了近一秒。

驾驶另一辆AT01赛车的丹尼尔·科维亚特位居第九，尽管他相差加斯利0.4秒。而哈斯车手罗曼·格罗斯让把雷诺的埃斯特班·奥康挤出前十。

周五对赛车平衡感到挣扎的卡洛斯·塞恩斯，与奥康相差0.011秒，依然排在前十名之外。与此同时，在第二节练习中失控撞墙的兰多·诺里斯，则是本阶段所有做出有效时间中最慢的车手。

当刹车问题迫使乔治·拉塞尔只做了一个系统检测圈时，尼古拉斯·拉蒂菲则位列第16位，处于丹尼尔·里卡多和塞巴斯蒂安·维特尔身前。