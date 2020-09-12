瓦尔特利·博塔斯包揽托斯卡纳大奖赛三节自由练习的最快单圈时间，尽管红牛与梅赛德斯时间接近。
博塔斯在周五两个练习阶段里高居时间榜第一。在穆杰罗第一次进行F1排位赛前，他在最后60分钟的练习里再次最快。
在经过三个单圈的冲刺模拟后，芬兰人把本周末的标杆提高到1分16.530秒。马克斯·维斯塔潘在前两圈里都用中性胎进行练习时，与梅赛德斯车手的差距维持在0.1秒左右。
荷兰人在第三个计时圈换上软胎后，跑出了1分16.547秒，虽然依然处于第二，但是只相差博塔斯0.017秒。
本周末迄今为止，刘易斯·汉密尔顿都比他的梅赛德斯队友稍慢。虽然这一次落在维斯塔潘之后，但是两者只相差0.066秒。
Racing Point是本阶段里第三快的赛车。兰斯·斯特罗尔在最后阶段取得进步，上升到第四位，领先AlphaTauri的皮埃尔·加斯利以及队友塞尔吉奥·佩雷兹。上周日在蒙扎获胜的法国车手，在本阶段结束前在11号弯冲上了草地，但是避免了撞墙。
在法拉利拥有的穆杰罗比赛的查尔斯·莱克勒克排在第七位，代表跃马在本周末已经完成的三个阶段里两次跻身前十，并且位居另一位红牛车手亚历山大·阿尔本之前。相比于周五下午尾随队友维斯塔潘，泰国人在周六上午落后了近一秒。
驾驶另一辆AT01赛车的丹尼尔·科维亚特位居第九，尽管他相差加斯利0.4秒。而哈斯车手罗曼·格罗斯让把雷诺的埃斯特班·奥康挤出前十。
周五对赛车平衡感到挣扎的卡洛斯·塞恩斯，与奥康相差0.011秒，依然排在前十名之外。与此同时，在第二节练习中失控撞墙的兰多·诺里斯，则是本阶段所有做出有效时间中最慢的车手。
当刹车问题迫使乔治·拉塞尔只做了一个系统检测圈时，尼古拉斯·拉蒂菲则位列第16位，处于丹尼尔·里卡多和塞巴斯蒂安·维特尔身前。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|17
|1'16.530
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|10
|1'16.547
|0.017
|3
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|14
|1'16.613
|0.083
|4
|Lance Stroll
|Racing Point
|10
|1'17.112
|0.582
|5
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|14
|1'17.226
|0.696
|6
|Sergio Perez
|Racing Point
|14
|1'17.341
|0.811
|7
|Charles Leclerc
|Ferrari
|15
|1'17.488
|0.958
|8
|Alex Albon
|Red Bull
|11
|1'17.538
|1.008
|9
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|17
|1'17.627
|1.097
|10
|Romain Grosjean
|Haas
|19
|1'17.635
|1.105
|11
|Esteban Ocon
|Renault
|13
|1'17.746
|1.216
|12
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|19
|1'17.768
|1.238
|13
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|15
|1'17.812
|1.282
|14
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|17
|1'17.843
|1.313
|15
|Kevin Magnussen
|Haas
|17
|1'18.039
|1.509
|16
|Nicholas Latifi
|Williams
|16
|1'18.072
|1.542
|17
|Daniel Ricciardo
|Renault
|12
|1'18.142
|1.612
|18
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|15
|1'18.186
|1.656
|19
|Lando Norris
|McLaren
|19
|1'18.826
|2.296
|20
|George Russell
|Williams
|1
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|Series
|Formula 1
|Event
|托斯卡纳大奖赛
|Sub-event
|FP3
|Author
|Frankie Mao
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托斯卡纳大奖赛FP3：博塔斯继续占据第一，维斯塔潘仅落后0.017秒
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