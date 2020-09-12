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Formula 1 / 托斯卡纳大奖赛 / 自由练习报告

托斯卡纳大奖赛FP3：博塔斯继续占据第一，维斯塔潘仅落后0.017秒

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托斯卡纳大奖赛FP3：博塔斯继续占据第一，维斯塔潘仅落后0.017秒
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瓦尔特利·博塔斯包揽托斯卡纳大奖赛三节自由练习的最快单圈时间，尽管红牛与梅赛德斯时间接近。

博塔斯在周五两个练习阶段里高居时间榜第一。在穆杰罗第一次进行F1排位赛前，他在最后60分钟的练习里再次最快。

在经过三个单圈的冲刺模拟后，芬兰人把本周末的标杆提高到1分16.530秒。马克斯·维斯塔潘在前两圈里都用中性胎进行练习时，与梅赛德斯车手的差距维持在0.1秒左右。

荷兰人在第三个计时圈换上软胎后，跑出了1分16.547秒，虽然依然处于第二，但是只相差博塔斯0.017秒。

本周末迄今为止，刘易斯·汉密尔顿都比他的梅赛德斯队友稍慢。虽然这一次落在维斯塔潘之后，但是两者只相差0.066秒。

Racing Point是本阶段里第三快的赛车。兰斯·斯特罗尔在最后阶段取得进步，上升到第四位，领先AlphaTauri的皮埃尔·加斯利以及队友塞尔吉奥·佩雷兹。上周日在蒙扎获胜的法国车手，在本阶段结束前在11号弯冲上了草地，但是避免了撞墙。

在法拉利拥有的穆杰罗比赛的查尔斯·莱克勒克排在第七位，代表跃马在本周末已经完成的三个阶段里两次跻身前十，并且位居另一位红牛车手亚历山大·阿尔本之前。相比于周五下午尾随队友维斯塔潘，泰国人在周六上午落后了近一秒。

驾驶另一辆AT01赛车的丹尼尔·科维亚特位居第九，尽管他相差加斯利0.4秒。而哈斯车手罗曼·格罗斯让把雷诺的埃斯特班·奥康挤出前十。

周五对赛车平衡感到挣扎的卡洛斯·塞恩斯，与奥康相差0.011秒，依然排在前十名之外。与此同时，在第二节练习中失控撞墙的兰多·诺里斯，则是本阶段所有做出有效时间中最慢的车手。

当刹车问题迫使乔治·拉塞尔只做了一个系统检测圈时，尼古拉斯·拉蒂菲则位列第16位，处于丹尼尔·里卡多和塞巴斯蒂安·维特尔身前。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 17 1'16.530  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 10 1'16.547 0.017
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 14 1'16.613 0.083
4 Canada Lance Stroll Racing Point 10 1'17.112 0.582
5 France Pierre Gasly AlphaTauri 14 1'17.226 0.696
6 Mexico Sergio Perez Racing Point 14 1'17.341 0.811
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari 15 1'17.488 0.958
8 Thailand Alex Albon Red Bull 11 1'17.538 1.008
9 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 17 1'17.627 1.097
10 France Romain Grosjean Haas 19 1'17.635 1.105
11 France Esteban Ocon Renault 13 1'17.746 1.216
12 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 19 1'17.768 1.238
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 15 1'17.812 1.282
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 17 1'17.843 1.313
15 Denmark Kevin Magnussen Haas 17 1'18.039 1.509
16 Canada Nicholas Latifi Williams 16 1'18.072 1.542
17 Australia Daniel Ricciardo Renault 12 1'18.142 1.612
18 Germany Sebastian Vettel Ferrari 15 1'18.186 1.656
19 United Kingdom Lando Norris McLaren 19 1'18.826 2.296
20 United Kingdom George Russell Williams 1    
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Event 托斯卡纳大奖赛
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Author Frankie Mao

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