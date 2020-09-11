托斯卡纳大奖赛FP2：博塔斯继续占据头名

在前半段用中性胎做单圈冲刺练习时，博塔斯就以1分18.019秒占据首位。当时汉密尔顿落在红牛的马克斯·维斯塔潘之后列第三位，但是他用的是白色标签的硬胎。

此后换上软胎，博塔斯速度依然出色，一举跑出1分16.989秒。由于汉密尔顿只进步到1分17.196秒，意味着他的队友成为当天唯一打破1分17秒大关的车手，并且包揽了两个练习阶段的最快单圈时间。

两辆红牛车手排在第三、四位。不过，当维斯塔潘与汉密尔顿只相差0.04秒不到时，亚历山大·阿尔本落后队友0.7秒之多。

雷诺成为本阶段第三快的赛车，由丹尼尔·里卡多和埃斯特班·奥康占据第五、六名。澳大利亚人比阿尔本慢了0.06秒，而雷诺队友之间也只有0.076秒的差距。

将与Racing Point在本赛季结束后分道扬镳的塞尔吉奥·佩雷兹，相差自己的前队友0.083秒位列第七，但是领先AlphaTauri的皮埃尔·加斯利。

两辆使用法拉利引擎的赛车跻身前十，不过阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁领先法拉利的查尔斯·莱克勒克，虽然俩人只差了0.015秒。摩纳哥人一度在12号弯发生打转，但是得以继续前进。

兰斯·斯特罗尔排在第11位，刚好领先下赛季的新队友塞巴斯蒂安·维特尔之前，后者与队友相差不到0.1秒。

两名迈凯伦车手未能跻身前十，分列第13、14位。其中兰多·诺里斯在最后30分钟里，在三号弯时空后剧烈旋转，直到鼻翼左侧蹭到护墙后才停下，引发了第一面红旗。不过，英国人向车队报告他没有大碍。

哈斯成为本阶段最慢的赛车，落后于威廉姆斯，凯文·马格努森和罗曼·格罗斯让分列最后两位。

距离练习结束还有15分钟，莱科宁和佩雷兹在一号弯发生了碰撞。当时芬兰人正行驶到直道末端，而Racing Point赛车则从维修区驶出，结果鼻翼顶到了阿尔法赛车，引发了本阶段的第二面红旗，

而就在本阶段结束之时，维特尔在13号弯突然失去动力后停下了赛车。