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托斯卡纳大奖赛FP2：博塔斯继续占据头名

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托斯卡纳大奖赛FP2：博塔斯继续占据头名
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瓦尔特利·博塔斯在两次出现红旗的托斯卡纳大奖赛第二节自由练习里继续高居时间榜第一，领先梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿0.2秒。

在前半段用中性胎做单圈冲刺练习时，博塔斯就以1分18.019秒占据首位。当时汉密尔顿落在红牛的马克斯·维斯塔潘之后列第三位，但是他用的是白色标签的硬胎。

此后换上软胎，博塔斯速度依然出色，一举跑出1分16.989秒。由于汉密尔顿只进步到1分17.196秒，意味着他的队友成为当天唯一打破1分17秒大关的车手，并且包揽了两个练习阶段的最快单圈时间。

两辆红牛车手排在第三、四位。不过，当维斯塔潘与汉密尔顿只相差0.04秒不到时，亚历山大·阿尔本落后队友0.7秒之多。

雷诺成为本阶段第三快的赛车，由丹尼尔·里卡多和埃斯特班·奥康占据第五、六名。澳大利亚人比阿尔本慢了0.06秒，而雷诺队友之间也只有0.076秒的差距。

将与Racing Point在本赛季结束后分道扬镳的塞尔吉奥·佩雷兹，相差自己的前队友0.083秒位列第七，但是领先AlphaTauri的皮埃尔·加斯利。

两辆使用法拉利引擎的赛车跻身前十，不过阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁领先法拉利的查尔斯·莱克勒克，虽然俩人只差了0.015秒。摩纳哥人一度在12号弯发生打转，但是得以继续前进。

兰斯·斯特罗尔排在第11位，刚好领先下赛季的新队友塞巴斯蒂安·维特尔之前，后者与队友相差不到0.1秒。

两名迈凯伦车手未能跻身前十，分列第13、14位。其中兰多·诺里斯在最后30分钟里，在三号弯时空后剧烈旋转，直到鼻翼左侧蹭到护墙后才停下，引发了第一面红旗。不过，英国人向车队报告他没有大碍。

哈斯成为本阶段最慢的赛车，落后于威廉姆斯，凯文·马格努森和罗曼·格罗斯让分列最后两位。

距离练习结束还有15分钟，莱科宁和佩雷兹在一号弯发生了碰撞。当时芬兰人正行驶到直道末端，而Racing Point赛车则从维修区驶出，结果鼻翼顶到了阿尔法赛车，引发了本阶段的第二面红旗，

而就在本阶段结束之时，维特尔在13号弯突然失去动力后停下了赛车。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 28 1'16.989  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 29 1'17.196 0.207
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 25 1'17.235 0.246
4 Thailand Alex Albon Red Bull 28 1'17.971 0.982
5 Australia Daniel Ricciardo Renault 32 1'18.039 1.050
6 France Esteban Ocon Renault 29 1'18.115 1.126
7 Mexico Sergio Perez Racing Point 34 1'18.198 1.209
8 France Pierre Gasly AlphaTauri 30 1'18.244 1.255
9 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 38 1'18.385 1.396
10 Monaco Charles Leclerc Ferrari 27 1'18.400 1.411
11 Canada Lance Stroll Racing Point 37 1'18.462 1.473
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari 39 1'18.498 1.509
13 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 32 1'18.651 1.662
14 United Kingdom Lando Norris McLaren 9 1'18.658 1.669
15 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 33 1'18.736 1.747
16 United Kingdom George Russell Williams 33 1'18.843 1.854
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 35 1'18.944 1.955
18 Canada Nicholas Latifi Williams 31 1'18.983 1.994
19 Denmark Kevin Magnussen Haas 32 1'19.113 2.124
20 France Romain Grosjean Haas 5 1'19.257 2.268
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