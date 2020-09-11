托斯卡纳大奖赛FP1：博塔斯力压维斯塔潘居首，莱克勒克第三

在穆杰罗赛道进行的托斯卡纳大奖赛期第一节自由练习里，梅赛德斯瓦尔特利·博塔斯做出全场最快单圈时间，而查尔斯·莱克勒克领先刘易斯·汉密尔顿排名第三。
本周末F1首次在穆杰罗比赛。由于缺少关于这条赛道的信息和数据，所有车手和车队都在前半小时里用较硬的轮胎来进行了解，之后才换上软胎进行较有意义的单圈练习。
博塔斯以1分17.879秒坐上头名之后，只有马克斯·维斯塔潘与他最为接近，而且只相差0.05秒不到。相比之下，汉密尔顿比自己的队友慢了0.5秒，而且还排在第四位。
法拉利在本周末自己拥有的赛道上，庆祝其在F1的第1000场大奖赛。而在斯帕和蒙扎两个糟糕透顶的周末之后，莱克勒克驾驶着启用复古的酒红色涂装的SF1000赛车挤到了前三名，虽然落后博塔斯的标杆时间0.3秒，但是比汉密尔顿稍快。
在蒙扎首次赢得大奖赛胜利的皮埃尔·加斯利领先法国同胞的埃斯特班·奥康，排名第五。而另一位AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特只比雷诺车手慢了0.034秒。
事实上，紧随其后的迈凯伦车手兰多·诺里斯也只相差0.05秒左右。与此同时，第九的亚历山大·阿尔本和第十的丹尼尔·里卡多也非常接近。
当莱克勒克高居第三时，刚刚确定明年将加盟Racing Point/阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔仅仅名列第13位，落在阿尔法·罗密欧的前队友基米·莱科宁、哈斯车手罗曼·格罗斯让之后。
上周日登上领奖台的卡洛斯·塞恩斯和兰斯·斯特罗尔都在本周末的第一个阶段里排名靠后。相比于西班牙人还在第15位，落在安东尼奥·吉奥维纳兹之后，但在威廉姆斯的乔治·拉塞尔和另一名哈斯车手凯文·马格努森身前。
斯特尔仅仅位列倒数第三，而明年将离开Racing Point的佩雷兹落在队友之后，只高于威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲。威廉姆斯新秀曾在2号弯打转后滑上砂石区，但是成功回到赛道上。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|33
|1'17.879
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|32
|1'17.927
|0.048
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|27
|1'18.186
|0.307
|4
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|28
|1'18.409
|0.530
|5
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|30
|1'18.676
|0.797
|6
|Esteban Ocon
|Renault
|28
|1'18.805
|0.926
|7
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|31
|1'18.839
|0.960
|8
|Lando Norris
|McLaren
|30
|1'18.981
|1.102
|9
|Alex Albon
|Red Bull
|34
|1'19.068
|1.189
|10
|Daniel Ricciardo
|Renault
|25
|1'19.140
|1.261
|11
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|21
|1'19.219
|1.340
|12
|Romain Grosjean
|Haas
|25
|1'19.224
|1.345
|13
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|27
|1'19.267
|1.388
|14
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|28
|1'19.322
|1.443
|15
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|33
|1'19.457
|1.578
|16
|George Russell
|Williams
|29
|1'19.478
|1.599
|17
|Kevin Magnussen
|Haas
|25
|1'19.551
|1.672
|18
|Lance Stroll
|Racing Point
|23
|1'19.836
|1.957
|19
|Sergio Perez
|Racing Point
|29
|1'19.840
|1.961
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|32
|1'20.034
|2.155
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|Series
|Formula 1
|Event
|托斯卡纳大奖赛
|Sub-event
|FP1
|Author
|Frankie Mao
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托斯卡纳大奖赛FP1：博塔斯力压维斯塔潘居首，莱克勒克第三
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