托斯卡纳大奖赛FP1：博塔斯力压维斯塔潘居首，莱克勒克第三

本周末F1首次在穆杰罗比赛。由于缺少关于这条赛道的信息和数据，所有车手和车队都在前半小时里用较硬的轮胎来进行了解，之后才换上软胎进行较有意义的单圈练习。

博塔斯以1分17.879秒坐上头名之后，只有马克斯·维斯塔潘与他最为接近，而且只相差0.05秒不到。相比之下，汉密尔顿比自己的队友慢了0.5秒，而且还排在第四位。

法拉利在本周末自己拥有的赛道上，庆祝其在F1的第1000场大奖赛。而在斯帕和蒙扎两个糟糕透顶的周末之后，莱克勒克驾驶着启用复古的酒红色涂装的SF1000赛车挤到了前三名，虽然落后博塔斯的标杆时间0.3秒，但是比汉密尔顿稍快。

在蒙扎首次赢得大奖赛胜利的皮埃尔·加斯利领先法国同胞的埃斯特班·奥康，排名第五。而另一位AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特只比雷诺车手慢了0.034秒。

事实上，紧随其后的迈凯伦车手兰多·诺里斯也只相差0.05秒左右。与此同时，第九的亚历山大·阿尔本和第十的丹尼尔·里卡多也非常接近。

当莱克勒克高居第三时，刚刚确定明年将加盟Racing Point/阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔仅仅名列第13位，落在阿尔法·罗密欧的前队友基米·莱科宁、哈斯车手罗曼·格罗斯让之后。

上周日登上领奖台的卡洛斯·塞恩斯和兰斯·斯特罗尔都在本周末的第一个阶段里排名靠后。相比于西班牙人还在第15位，落在安东尼奥·吉奥维纳兹之后，但在威廉姆斯的乔治·拉塞尔和另一名哈斯车手凯文·马格努森身前。

斯特尔仅仅位列倒数第三，而明年将离开Racing Point的佩雷兹落在队友之后，只高于威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲。威廉姆斯新秀曾在2号弯打转后滑上砂石区，但是成功回到赛道上。