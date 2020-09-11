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Formula 1 / 托斯卡纳大奖赛 / 自由练习报告

托斯卡纳大奖赛FP1：博塔斯力压维斯塔潘居首，莱克勒克第三

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托斯卡纳大奖赛FP1：博塔斯力压维斯塔潘居首，莱克勒克第三
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在穆杰罗赛道进行的托斯卡纳大奖赛期第一节自由练习里，梅赛德斯瓦尔特利·博塔斯做出全场最快单圈时间，而查尔斯·莱克勒克领先刘易斯·汉密尔顿排名第三。

本周末F1首次在穆杰罗比赛。由于缺少关于这条赛道的信息和数据，所有车手和车队都在前半小时里用较硬的轮胎来进行了解，之后才换上软胎进行较有意义的单圈练习。

博塔斯以1分17.879秒坐上头名之后，只有马克斯·维斯塔潘与他最为接近，而且只相差0.05秒不到。相比之下，汉密尔顿比自己的队友慢了0.5秒，而且还排在第四位。

法拉利在本周末自己拥有的赛道上，庆祝其在F1的第1000场大奖赛。而在斯帕和蒙扎两个糟糕透顶的周末之后，莱克勒克驾驶着启用复古的酒红色涂装的SF1000赛车挤到了前三名，虽然落后博塔斯的标杆时间0.3秒，但是比汉密尔顿稍快。

在蒙扎首次赢得大奖赛胜利的皮埃尔·加斯利领先法国同胞的埃斯特班·奥康，排名第五。而另一位AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特只比雷诺车手慢了0.034秒。

事实上，紧随其后的迈凯伦车手兰多·诺里斯也只相差0.05秒左右。与此同时，第九的亚历山大·阿尔本和第十的丹尼尔·里卡多也非常接近。

当莱克勒克高居第三时，刚刚确定明年将加盟Racing Point/阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔仅仅名列第13位，落在阿尔法·罗密欧的前队友基米·莱科宁、哈斯车手罗曼·格罗斯让之后。

上周日登上领奖台的卡洛斯·塞恩斯和兰斯·斯特罗尔都在本周末的第一个阶段里排名靠后。相比于西班牙人还在第15位，落在安东尼奥·吉奥维纳兹之后，但在威廉姆斯的乔治·拉塞尔和另一名哈斯车手凯文·马格努森身前。

斯特尔仅仅位列倒数第三，而明年将离开Racing Point的佩雷兹落在队友之后，只高于威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲。威廉姆斯新秀曾在2号弯打转后滑上砂石区，但是成功回到赛道上。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 33 1'17.879  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 32 1'17.927 0.048
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari 27 1'18.186 0.307
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 28 1'18.409 0.530
5 France Pierre Gasly AlphaTauri 30 1'18.676 0.797
6 France Esteban Ocon Renault 28 1'18.805 0.926
7 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 31 1'18.839 0.960
8 United Kingdom Lando Norris McLaren 30 1'18.981 1.102
9 Thailand Alex Albon Red Bull 34 1'19.068 1.189
10 Australia Daniel Ricciardo Renault 25 1'19.140 1.261
11 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 21 1'19.219 1.340
12 France Romain Grosjean Haas 25 1'19.224 1.345
13 Germany Sebastian Vettel Ferrari 27 1'19.267 1.388
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 28 1'19.322 1.443
15 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 33 1'19.457 1.578
16 United Kingdom George Russell Williams 29 1'19.478 1.599
17 Denmark Kevin Magnussen Haas 25 1'19.551 1.672
18 Canada Lance Stroll Racing Point 23 1'19.836 1.957
19 Mexico Sergio Perez Racing Point 29 1'19.840 1.961
20 Canada Nicholas Latifi Williams 32 1'20.034 2.155
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Author Frankie Mao

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