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托斯卡纳大奖赛：8车退赛、两度红旗，汉密尔顿“胜利大逃亡”，阿尔本登台

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托斯卡纳大奖赛：8车退赛、两度红旗，汉密尔顿“胜利大逃亡”，阿尔本登台
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刘易斯·汉密尔顿在两次被红旗打断、8辆赛车退赛的第一届F1托斯卡纳大奖赛中，击退梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯，在攻克又一条新赛道的同时，赢得个人第90场大奖赛胜利。

历史上第一场在穆杰罗的比赛，在下午3时10分五盏红灯熄灭后十几秒就变成了大混乱，而且看似没有尽头。

汉密尔顿在脏侧起步稍慢，被博塔斯超越。而在发车区就遭遇了动力单元相关问题的马克斯·维斯塔潘，虽然顺利起步，但是才前进了几十秒就被周围车手超越。就在通过一号弯后，迈凯伦的·卡洛斯·塞恩斯与兰斯·斯特罗尔争夺时发生接触并打转，塞巴斯蒂安·维特尔闪躲不及，鼻翼撞上后不得不进站。

与此同时，在蒙扎获胜的加斯利，在进入2号弯时与挣扎中的基米·莱科宁的赛车轮胎相碰，阿尔法·罗密欧赛车直接撞进维斯塔潘车尾，让荷兰人已经受挫的比赛提前结束。

为纪念法拉利1000场而涂成橙红色的安全车带跑了5圈后，正当博塔斯通过绿灯后重新开启比赛，1公里长的发车区直道后方又上演了一场多车连环事故。

凯文·马格努森的哈斯赛车突然速度骤减，尼古拉斯·拉蒂菲往左躲开，但是正往前冲的安东尼奥·吉奥维纳兹撞进丹麦人尾部，而再后方的塞恩斯同样没能避免追尾。混乱中，拉蒂菲的右侧侧箱也被碎片击中。尾随其后的罗曼·格罗斯让为整个事故震惊，而他幸运地躲开。

三辆停下的赛车和到处散落在发车区直道的碎片，令比赛被红旗中断。自2011年摩纳哥和加拿大的比赛后，再次连着两场比赛出现红旗。

当赛会宣布比赛在中断25分钟开始时，雷诺确认奥康无法继续比赛，因为赛车的刹车过热并且无法修复。只剩下13辆赛车继续比赛，而有50圈。这让乔治·拉塞尔将从第10位开始比赛。

重新静止起步后，在赛道内侧的博塔斯虽然发车顺利，但是汉密尔顿机敏地利用队友的尾流，在长弧线的一号弯从外线干净利落地超过队友，开始领跑比赛。

莱克勒克守住了第三的位置，但是当DRS启用之后，无力阻挡其他更快的赛车。而领奖台的最后一个位置，成为两辆Racing Point、一辆雷诺和一辆红牛之间的竞争。

两辆梅赛德斯以中性胎重新投入比赛。博塔斯告诉工程师，他要在进站时采用与队友相反的轮胎。但是不久后，他报告轮胎震动剧烈，在第31圈为“安全”考虑而先进站，换上硬胎。汉密尔顿一圈后也进站换上同样配方的轮胎，稳稳地领先。

在第三名的争夺中，先进站的丹尼尔·里卡多超过了兰斯·斯特罗尔。在蒙扎拿到职业生涯第二个领奖台的加拿大人，向对手发起猛追，力争连续两场登台。同时，阿尔本在换上中性胎后也速度奇快，步步逼近Racing Point赛车。

第43圈，就在三人展开拉锯战时，斯特罗尔在通过高速的Arrabbiata2（9号弯）时，因疑似爆胎而突然失控，一头撞进了护墙。虽然赛车受损严重，但是加拿大人毫发无损。然而，在派出安全车后不久，赛会第二次出示红旗，把余下的赛车召回了维修区。

又经过20多分钟的暂停后，12辆幸存的赛车第三次在发车区排开后开始比赛。最后的13圈变成一场冲刺赛，所有赛车都用上了软胎。

汉密尔顿顺利地领先进入一号弯，而博塔斯再次起步不利，被里卡多抢到身前。不过，芬兰人在下一圈开始时在一号弯抢回位置。最后几圈，博塔斯猛追身前的队友，但还是差一口气。英国人带着  秒的优势，第一个冲过终点线，在一个疯狂的下午完成“胜利大逃亡”。同时，梅赛德斯取得了2010年重返F1以后的第100场胜利。

里卡多实际上没有对博塔斯的攻击做出多余的防守动作，而是把精力放在对付身后的直接竞争对手阿尔本。尽管如此，红牛车手没有错过机会，在第51圈追到仅存的雷诺赛车后，在一号弯完成了超越。过一过二不过三，在前两次因为被汉密尔顿撞到而无缘前三名后，泰国车手守住了位置，第一次登上F1领奖台。他也成为2012年日本大奖赛的小林可梦伟之后，第一位代表亚洲国家登台的车手。

最后十圈里，前十名的车手之间，互相都无法使用DRS。最终，里卡多以第四名完赛，而塞尔吉奥·佩雷兹、兰多·诺里斯和丹尼尔·科维亚特分列第五六七名。

排在第11个发车格的莱科宁，在这次重新起步时神勇地上升到第八位。不过因为在前一次安全车出动后，跨越维修区通道入口的白线晋级进站，受到5秒处罚。芬兰人第八个冲过终点线，虽然因为受罚而与身后的查尔斯·莱克勒克互换了位置，但是得意守在前队友维特尔身前，本赛季第一次进入积分区。

在这场庆祝第1000场里程碑的比赛里，两辆法拉利赛车从所有的混乱中坚持到了最后。维特尔在第三次重新发车后，上升到积分区。虽然乔治·拉塞尔一度可以用到DRS对其构成威胁，但是德国人成功守住了位置，为意大利车队在近五常比赛以来第一次双积分完赛。

开局阶段历尽惊魂时刻的格罗斯让，连续被维特尔和拉塞尔超过，位列最后一名。

Cla Driver Chassis Time
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes -
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 4.880
3 Thailand Alex Albon Red Bull 8.064
4 Australia Daniel Ricciardo Renault 10.417
5 Mexico Sergio Perez Racing Point 15.650
6 United Kingdom Lando Norris McLaren 18.883
7 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 21.756
8 Monaco Charles Leclerc Ferrari 28.345
9 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 29.770
10 Germany Sebastian Vettel Ferrari 29.983
11 United Kingdom George Russell Williams 32.404
12 France Romain Grosjean Haas 42.036
  Canada Lance Stroll Racing Point  
  France Esteban Ocon Renault  
  Canada Nicholas Latifi Williams  
  Denmark Kevin Magnussen Haas  
  Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo  
  Spain Carlos Sainz Jr. McLaren  
  Netherlands Max Verstappen Red Bull  
  France Pierre Gasly AlphaTauri  
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