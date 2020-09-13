托斯卡纳大奖赛：8车退赛、两度红旗，汉密尔顿“胜利大逃亡”，阿尔本登台

历史上第一场在穆杰罗的比赛，在下午3时10分五盏红灯熄灭后十几秒就变成了大混乱，而且看似没有尽头。

汉密尔顿在脏侧起步稍慢，被博塔斯超越。而在发车区就遭遇了动力单元相关问题的马克斯·维斯塔潘，虽然顺利起步，但是才前进了几十秒就被周围车手超越。就在通过一号弯后，迈凯伦的·卡洛斯·塞恩斯与兰斯·斯特罗尔争夺时发生接触并打转，塞巴斯蒂安·维特尔闪躲不及，鼻翼撞上后不得不进站。

与此同时，在蒙扎获胜的加斯利，在进入2号弯时与挣扎中的基米·莱科宁的赛车轮胎相碰，阿尔法·罗密欧赛车直接撞进维斯塔潘车尾，让荷兰人已经受挫的比赛提前结束。

为纪念法拉利1000场而涂成橙红色的安全车带跑了5圈后，正当博塔斯通过绿灯后重新开启比赛，1公里长的发车区直道后方又上演了一场多车连环事故。

凯文·马格努森的哈斯赛车突然速度骤减，尼古拉斯·拉蒂菲往左躲开，但是正往前冲的安东尼奥·吉奥维纳兹撞进丹麦人尾部，而再后方的塞恩斯同样没能避免追尾。混乱中，拉蒂菲的右侧侧箱也被碎片击中。尾随其后的罗曼·格罗斯让为整个事故震惊，而他幸运地躲开。

三辆停下的赛车和到处散落在发车区直道的碎片，令比赛被红旗中断。自2011年摩纳哥和加拿大的比赛后，再次连着两场比赛出现红旗。

当赛会宣布比赛在中断25分钟开始时，雷诺确认奥康无法继续比赛，因为赛车的刹车过热并且无法修复。只剩下13辆赛车继续比赛，而有50圈。这让乔治·拉塞尔将从第10位开始比赛。

重新静止起步后，在赛道内侧的博塔斯虽然发车顺利，但是汉密尔顿机敏地利用队友的尾流，在长弧线的一号弯从外线干净利落地超过队友，开始领跑比赛。

莱克勒克守住了第三的位置，但是当DRS启用之后，无力阻挡其他更快的赛车。而领奖台的最后一个位置，成为两辆Racing Point、一辆雷诺和一辆红牛之间的竞争。

两辆梅赛德斯以中性胎重新投入比赛。博塔斯告诉工程师，他要在进站时采用与队友相反的轮胎。但是不久后，他报告轮胎震动剧烈，在第31圈为“安全”考虑而先进站，换上硬胎。汉密尔顿一圈后也进站换上同样配方的轮胎，稳稳地领先。

在第三名的争夺中，先进站的丹尼尔·里卡多超过了兰斯·斯特罗尔。在蒙扎拿到职业生涯第二个领奖台的加拿大人，向对手发起猛追，力争连续两场登台。同时，阿尔本在换上中性胎后也速度奇快，步步逼近Racing Point赛车。

第43圈，就在三人展开拉锯战时，斯特罗尔在通过高速的Arrabbiata2（9号弯）时，因疑似爆胎而突然失控，一头撞进了护墙。虽然赛车受损严重，但是加拿大人毫发无损。然而，在派出安全车后不久，赛会第二次出示红旗，把余下的赛车召回了维修区。

又经过20多分钟的暂停后，12辆幸存的赛车第三次在发车区排开后开始比赛。最后的13圈变成一场冲刺赛，所有赛车都用上了软胎。

汉密尔顿顺利地领先进入一号弯，而博塔斯再次起步不利，被里卡多抢到身前。不过，芬兰人在下一圈开始时在一号弯抢回位置。最后几圈，博塔斯猛追身前的队友，但还是差一口气。英国人带着 秒的优势，第一个冲过终点线，在一个疯狂的下午完成“胜利大逃亡”。同时，梅赛德斯取得了2010年重返F1以后的第100场胜利。

里卡多实际上没有对博塔斯的攻击做出多余的防守动作，而是把精力放在对付身后的直接竞争对手阿尔本。尽管如此，红牛车手没有错过机会，在第51圈追到仅存的雷诺赛车后，在一号弯完成了超越。过一过二不过三，在前两次因为被汉密尔顿撞到而无缘前三名后，泰国车手守住了位置，第一次登上F1领奖台。他也成为2012年日本大奖赛的小林可梦伟之后，第一位代表亚洲国家登台的车手。

最后十圈里，前十名的车手之间，互相都无法使用DRS。最终，里卡多以第四名完赛，而塞尔吉奥·佩雷兹、兰多·诺里斯和丹尼尔·科维亚特分列第五六七名。

排在第11个发车格的莱科宁，在这次重新起步时神勇地上升到第八位。不过因为在前一次安全车出动后，跨越维修区通道入口的白线晋级进站，受到5秒处罚。芬兰人第八个冲过终点线，虽然因为受罚而与身后的查尔斯·莱克勒克互换了位置，但是得意守在前队友维特尔身前，本赛季第一次进入积分区。

在这场庆祝第1000场里程碑的比赛里，两辆法拉利赛车从所有的混乱中坚持到了最后。维特尔在第三次重新发车后，上升到积分区。虽然乔治·拉塞尔一度可以用到DRS对其构成威胁，但是德国人成功守住了位置，为意大利车队在近五常比赛以来第一次双积分完赛。

开局阶段历尽惊魂时刻的格罗斯让，连续被维特尔和拉塞尔超过，位列最后一名。