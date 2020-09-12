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Formula 1 / 托斯卡纳大奖赛 / 排位赛报告

托斯卡纳大奖赛排位赛：汉密尔顿击败博塔斯拿下杆位

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托斯卡纳大奖赛排位赛：汉密尔顿击败博塔斯拿下杆位
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刘易斯·汉密尔顿在托斯卡纳大奖赛排位赛中击败梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯，拿下在穆杰罗举行的第一场F1大奖赛的杆位。

此前的三节自由练习里，汉密尔顿都在单圈速度上落后于队友博塔斯，并且在Q1阶段同样稍慢。但是英国人在Q2突然在第三个计时段找到更多速度，本周末第一次排在芬兰人身前。

进入Q3之后，汉密尔顿率先跑出1分15.144秒，而博塔斯以0.059秒之差屈居第二。第二圈里，汉密尔顿虽然没能在第一计时段提高，但是在第二计时段设下全场最快的时间。

然而此时，还没有做出时间的雷诺车手埃斯特班·奥康在第三计时段遇到了问题，使得该路段出现了黄旗。梅赛德斯车手不得不放弃全速冲刺，而在他身后的博塔斯同样受到影响后放弃。不过，这足够两辆梅赛德斯在正赛里从第一排发车，英国拿下个人第94个杆位。

红牛在周六上午的练习中与梅赛德斯只有极其微小的差距，但是在排位赛里没能撼动对手。马克斯·维斯塔潘在Q3第二圈里稍稍进步，但远远不足以挑战汉密尔顿，只能排名第三。

奥康最终在3号弯停下赛车，这让所有在他身后的车手都受到影响。亚历山大·阿尔本虽然没能提高，但是他早前做出的第四快的时间，足够帮助红牛占据第二排发车位。

查尔斯·莱克勒克成为Q3最后时刻黄旗下的幸运儿，是维斯塔潘之外另一位提高时间的车手。这让他意外地击败了中游集团的其他车手，将代表法拉利在其第1000场大奖赛里从第五位投入比赛。

Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹落后摩纳哥人不到0.04秒，获得第六名。但是由于在周五练习中与阿尔法·罗密欧车手基米·莱科宁在1号弯发生碰撞，墨西哥人被罚退后一个位置起步。不过，排位赛第六名的是他的队友兰斯·斯特罗尔，意味着车队没有受到损失。

丹尼尔·里卡多将与佩雷兹一起从第四排发车。迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯虽然闯入Q3，但是无法同其他赛车竞争，只是随着奥康遭遇问题才排名第九。

塞恩斯在Q2最后一圈提高了0.3秒后晋级，但是刚好把队友兰多·诺里斯挤到第11位。英国人以不到0.1秒的劣势无缘前十名争夺。

AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特排在第12位。他的最后一圈未能进步，但是本赛季第二次在排位赛中战胜队友皮埃尔·加斯利。

基米·莱科宁最后一圈跑出与科维亚特完全相同的时间，但是因为较晚做出而排在俄罗斯人之后。不过，他将在前法拉利队友塞巴斯蒂安·维特尔身前发车。德国人相差前队友0.004秒，而落后现任队友莱克勒克0.5秒之多。仅仅领先另一位使用法拉利引擎的哈斯车手罗曼·格罗斯让。

一周前在蒙扎令人惊艳地捧起职业生涯首场胜利奖杯的皮埃尔·加斯利，以不到0.06秒之差倒在及格线前。而当莱科宁代表阿尔法·罗密欧从Q1闯关成功时，他队友安东尼奥·吉奥维纳兹刚好落到淘汰区。

威廉姆斯在第一阶段两辆赛车全军覆没。乔治·拉塞尔因刹车故障错过了第三节自由练习。Q1最后一圈，他虽然在Savelli（7号弯）走线过大后右前轮带上了沙土，还是成功在Arrabbiata1弯（8号弯）全速挺进。尽管他没能避免遭到淘汰，但是保持了对队友排位赛全胜的纪录。而尼古拉斯·拉蒂菲至少避免了垫底，排在哈斯的凯文·马格努森之前。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'15.144  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'15.203 0.059
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'15.509 0.365
4 Thailand Alex Albon Red Bull 1'15.954 0.810
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'16.270 1.126
6 Canada Lance Stroll Racing Point 1'16.356 1.212
7 Mexico Sergio Perez Racing Point 1'16.311 1.167
8 Australia Daniel Ricciardo Renault 1'16.543 1.399
9 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1'17.870 2.726
10 France Esteban Ocon Renault    
11 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'16.640 1.496
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 1'16.854 1.710
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'16.854 1.710
14 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'16.858 1.714
15 France Romain Grosjean Haas 1'17.254 2.110
16 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'17.125 1.981
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'17.220 2.076
18 United Kingdom George Russell Williams 1'17.232 2.088
19 Canada Nicholas Latifi Williams 1'17.320 2.176
20 Denmark Kevin Magnussen Haas 1'17.348 2.204
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托斯卡纳大奖赛FP3：博塔斯继续占据第一，维斯塔潘仅落后0.017秒

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Author Frankie Mao

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