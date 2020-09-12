托斯卡纳大奖赛排位赛：汉密尔顿击败博塔斯拿下杆位

此前的三节自由练习里，汉密尔顿都在单圈速度上落后于队友博塔斯，并且在Q1阶段同样稍慢。但是英国人在Q2突然在第三个计时段找到更多速度，本周末第一次排在芬兰人身前。

进入Q3之后，汉密尔顿率先跑出1分15.144秒，而博塔斯以0.059秒之差屈居第二。第二圈里，汉密尔顿虽然没能在第一计时段提高，但是在第二计时段设下全场最快的时间。

然而此时，还没有做出时间的雷诺车手埃斯特班·奥康在第三计时段遇到了问题，使得该路段出现了黄旗。梅赛德斯车手不得不放弃全速冲刺，而在他身后的博塔斯同样受到影响后放弃。不过，这足够两辆梅赛德斯在正赛里从第一排发车，英国拿下个人第94个杆位。

红牛在周六上午的练习中与梅赛德斯只有极其微小的差距，但是在排位赛里没能撼动对手。马克斯·维斯塔潘在Q3第二圈里稍稍进步，但远远不足以挑战汉密尔顿，只能排名第三。

奥康最终在3号弯停下赛车，这让所有在他身后的车手都受到影响。亚历山大·阿尔本虽然没能提高，但是他早前做出的第四快的时间，足够帮助红牛占据第二排发车位。

查尔斯·莱克勒克成为Q3最后时刻黄旗下的幸运儿，是维斯塔潘之外另一位提高时间的车手。这让他意外地击败了中游集团的其他车手，将代表法拉利在其第1000场大奖赛里从第五位投入比赛。

Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹落后摩纳哥人不到0.04秒，获得第六名。但是由于在周五练习中与阿尔法·罗密欧车手基米·莱科宁在1号弯发生碰撞，墨西哥人被罚退后一个位置起步。不过，排位赛第六名的是他的队友兰斯·斯特罗尔，意味着车队没有受到损失。

丹尼尔·里卡多将与佩雷兹一起从第四排发车。迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯虽然闯入Q3，但是无法同其他赛车竞争，只是随着奥康遭遇问题才排名第九。

塞恩斯在Q2最后一圈提高了0.3秒后晋级，但是刚好把队友兰多·诺里斯挤到第11位。英国人以不到0.1秒的劣势无缘前十名争夺。

AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特排在第12位。他的最后一圈未能进步，但是本赛季第二次在排位赛中战胜队友皮埃尔·加斯利。

基米·莱科宁最后一圈跑出与科维亚特完全相同的时间，但是因为较晚做出而排在俄罗斯人之后。不过，他将在前法拉利队友塞巴斯蒂安·维特尔身前发车。德国人相差前队友0.004秒，而落后现任队友莱克勒克0.5秒之多。仅仅领先另一位使用法拉利引擎的哈斯车手罗曼·格罗斯让。

一周前在蒙扎令人惊艳地捧起职业生涯首场胜利奖杯的皮埃尔·加斯利，以不到0.06秒之差倒在及格线前。而当莱科宁代表阿尔法·罗密欧从Q1闯关成功时，他队友安东尼奥·吉奥维纳兹刚好落到淘汰区。

威廉姆斯在第一阶段两辆赛车全军覆没。乔治·拉塞尔因刹车故障错过了第三节自由练习。Q1最后一圈，他虽然在Savelli（7号弯）走线过大后右前轮带上了沙土，还是成功在Arrabbiata1弯（8号弯）全速挺进。尽管他没能避免遭到淘汰，但是保持了对队友排位赛全胜的纪录。而尼古拉斯·拉蒂菲至少避免了垫底，排在哈斯的凯文·马格努森之前。