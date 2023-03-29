沃尔夫相信仍能带领梅赛德斯重返前茅并得到股东力挺
托托·沃尔夫表示他将全身心帮助梅赛德斯F1车队克服当前的困难，重新回到争冠集团行列。
梅赛德斯在2023赛季遭遇了艰苦的开局，W14不仅没能缩小与卫冕冠军车队红牛的差距，而且被引擎客户阿斯顿·马丁超越，至多只是当前第三快的赛车。这使得车队已经决定放弃从2022年沿用下来的赛车概念，向着与RB19相同的方向改变，试图在余下赛季里回到恢复其应有的竞争力。
沃尔夫在2013年加入梅赛德斯出任领队，带领车队在2014至2021年取得了15个世界冠军头衔，包括连续八年蝉联制造商年度冠军和七个车手年度冠军。奥地利人表示他始终在评估车队的管理层，并且向足球等其他运动里的团队学习。不过，尽管他很清楚任何体育团队的经理人或老板需要在合适的时候交接，但他不认为现在的处境下他需要退居二线。
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
“我认为我能做出贡献。但如果有一天我得出结论，或和我关系密切的人打算告诉我，我没有在做贡献，那么我会考虑把接力棒传给别人。”
“我不会遗憾，如果我（今后）只能在边上、在电视机前做出批评，并且知道得更清楚。但在那之前，我认为我仍然喜欢这份工作。”
“显然，在那么多年的成功后，扭转乾坤是非常大的挑战。”
不过，沃尔夫与其他车队的领队有所不同的是，他还是梅赛德斯车队的三大股东之一（梅赛德斯、INEOS和沃尔夫为平等股东）。虽然董事会依然可以要求他交出车队的管理权，如果他们认为有必要这么做，但奥地利人表示自己得到其他股东的力挺。
“梅赛德斯和INEOS的管理者们都是各自核心业务或体育运动里高绩效的人物，”沃尔夫说到。“我们都经历过起伏，没有丝毫怀疑。他们给予了大力支持来帮助我们回到轨道上。”
“我不能希望吉姆（拉德克利夫）或奥拉（康林松）以及所有与此相关人士给予更好的支持了。”
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