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托德：F1赛历危机为穆杰罗和伊莫拉提供了机会

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托德：F1赛历危机为穆杰罗和伊莫拉提供了机会
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2020年7月9日 上午9:10

国际汽联主席让·托德表示，F1努力填补2020年赛程的现状为穆杰罗和伊莫拉等赛道提供了“机会”，否则它们将无缘举办大奖赛。

F1新赛季在奥地利启动期间，托德与F1首席执行官切斯·凯利共同商讨了9月6日的蒙扎以后最后一批比赛的赛程安排。

穆杰罗、伊莫拉和波尔蒂芒赛道都将在9月和10月举办比赛。虽然很多欧洲以外的赛事尚未正式宣布取消，但持续的冠状病毒和边境管制等问题导致F1迄今为止难以敲定任何日期。按计划，下一阶段的赛程预计将于下周公布。

托德表示，他将很高兴看到上述两条经典的意大利赛道被排上日程。

“我很想看到它们，”法国人在接受Motorsport.com的采访时表示，“每一个困难都伴随有机会，所以我认为给像穆杰罗和伊莫拉这样的一级赛道一个机会会是很棒的事。”

 “很明显，奥地利是一个典型的例子，要让事情有组织地开展是非常困难的，我们需要看到并找到一些更清晰的方法来优化形势。”

“这就是为什么我们不会为背靠背的比赛感到高兴，但是现在我们没有其他的选择，只能待在家里等待。”

不过，托德并未透露本赛季剩余比赛的具体安排。“如果由我来宣布商业权利所有人切斯·凯利所负责的事情，那将是不恰当的。他正在日以继夜地编排赛程。”

“我知道更多的细节将很快会公布，因为每个人都需要更多关于赛历的细节。正如我所说，它很快就会被揭晓。”

“在某些国家，情况显然非常复杂。所以他们需要有很大的创造力，看看还有哪些不在计划中的可能的选择，同时将它们进行优化，以呈现一个少于22场比赛的赛程表。但它将远远超过目前计划的八场比赛。”

同时托德还赞扬了那些让F1在奥地利回归成为可能的人们的努力：“我认为世界需要一些活动，每个人都在期待一些东西。因此，我非常感谢所有为这一成就作出贡献的人

 “但显然，你必须勇敢。老实说，最简单的解决办法是让我们等到事情变得更容易的时候再说吧，那样我们就不会在这里了。”

翻译/小飞侠

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