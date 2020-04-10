托德警告F1有失去制造商的风险

国际汽联作为汽车运动的管理机构正努力降低其认为变得“疯狂的”F1参赛成本。托德声称他没有理所当然地认为现有的十支车队会留在大奖赛竞赛里。

在接受Motorsport.com独家采访时，法国人被问到是否有相信现役车队会在2021年留下，而他回答说：“不。我希望每个人都能留下来。

“这就是为什么我们必须聆听所有人的原因。即使是大车队，也绝对不能觉得任何事情是理所当然的。因此，我们必须考虑一切。我们必须谦虚；我们喜欢它（赛车运动），但它对社会并不是必需品。因此，我们必须确保做出正确的选择、正确的决定。

“这会需要一些时间，赛事会回来，而我真的希望它会在回归时变得更好。”

F1车队今天将与国际汽联和F1管理者针对计划实施的“预算帽”商讨更大幅度降低成本的措施，成本上限已经被减少到每年1.5亿美元。国际汽联想要进一步降低。

但是，在一些车队拒绝进一步降低成本——据信法拉利和红牛不情愿进一步减少支出，因为这将迫使他们裁员，托德认为一种完全新的方式必须被接受。

“在每次灾难、每次危机中，你都经历很多坏事，但有一些好事，”他说，“因此，好事是我们有机会为未来做得更好。在F1中，主要是我们（在成本方面）达到了很高的程度，这在我看来是不合理的，我们需要解决。”

“偶然地，我今天早上与F1集团一起计算了我们想要对车队实施的制度，预算的新数字在小车队1.5亿美元和大车队超过3亿美元之间，这不包括制造商研发引擎的成本。这仍然疯狂。所以你能想象我们之前的预算吗？而且我们依然面对一些车队的抗拒。”

具体谈及制造商时，托德表示预计出现的全球大规模失业可能让汽车制造商改变重心，放弃参加赛车运动。

“我认为对于制造商而言，现在的首要任务不是确保汽车赛事的连续性，” 法国人表示。“我今天读了一份联合国对《可持续发展目标》的报告，它计划有2500万人失去他们的工作。所以在某种程度上，那是为什么我着实尊重每个公司的项目。”

“但是如果一家公司在其车队里失去十多个人，我认为影响并不大。举例来说，失去四支车队在F1才是真正大的影响。我真心希望每个人都着眼于大局，而不是个人的角度。那是我们试着与F1集团一起做的事情。”

托德表示对未来的关键是说服那些参与运作车队的人，这项运动有美好的未来。

“我希望一些车队所有者或车队赞助商会保持动力，”他说，“这就是为什么我们必须确保我们不会让他们气馁，因为他们可能会说‘好吧’，毕竟参赛的目的是什么？我还热爱它吗？我还需要它吗？”

“所以，我们必须鼓励他们，确保他们仍然喜欢并且仍然需要它。对此，我们是有责任的。但老实说，我不能代表他们说话。我并不深入了解他们的业务和他们的方式。从F1存在以来，人来人去就已经存在于F1了。我希望此时此刻他们会留下来。”