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Formula 1 / 突发新闻

托德解释为何维特尔没能复制舒马赫的成功

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托德解释为何维特尔没能复制舒马赫的成功
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, Grand prix editor
2020年5月26日 上午7:28

托德认为，法拉利缺乏团结是塞巴斯蒂安·维特尔未能效仿迈克尔·舒马赫并与车队一起赢得F1世界冠军的关键原因。

法拉利确认维特尔将在2020赛季结束后离开车队，使得这位四届F1世界冠军的未来被打上了问好。

维特尔于2015年加入法拉利，并被寄望能够“复制”21世纪初舒马赫在跃马所取得的辉煌成就，然而结果事与愿违。

身为现任国际汽联主席以及舒马赫在法拉利时期的车队领队，托德监督了跃马和德国人连续五次赢得世界冠军。

托德强调无论在顺境或者逆境时期，法拉利在舒马赫的带领下都相当团结，并认为这是同维特尔在跃马效力期间最主要的区别。

“结果无论好坏，你都可以解释清楚。” 托德在接受Sky Sports F1采访时表示，“法拉利的整个团队团结在迈克尔周围。我们能取得如此巨大的成功，是因为我们有一支非常团结、强大的团队。他们互相支持，主要是在困难时期，而不仅仅是在顺利的时候。”

“在一切都顺利的时候，在一起（做事）是容易的，但只有在惊涛骇浪中，你才会看到一个好水手。当我们在波涛汹涌的大海上时，我们团结一致，我认为这就是造成差别的原因。”

由于20201年的剩余席位有限，32岁的维特尔或面临退役的选择。当被问及这对F1来说是否是一个巨大的损失时，托德表示他希望人们对德国人的前景“更加乐观”。

“塞巴斯蒂安·维特尔是赛车运动中最伟大的天才之一，”托德表示，“关于他不会在2020年之后为现任车队效力的声明已经公布。但还存在很多其他机会。我们只能给他最好的祝福，我真的觉得无论哪支车队能邀得他加盟，都是非常幸运的。”

“他显然是一位拥有一辆好车就能赢得冠军的车手。当迈克尔在1996年加入车队的时候，他只赢得了3场比赛——不是因为他没有动力，而只是因为没有好车来帮助他成为世界冠军。”

“慢慢地，我们打造出了好车赛车，构建了车队，才让一切有了可能，所以这是一个组合。以刘易斯·汉密尔顿为例，如果他没能获得一辆足以获胜的赛车，他就不可能成为世界冠军。”

“你在阿隆索身上看到了这一点，在维特尔身上也看到了这一点。这是符合逻辑的。”

翻译/小飞侠

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车手 Michael Schumacher Shop Now , 塞巴斯蒂安 维特尔 Shop Now
车队 Scuderia Ferrari
Author Luke Smith

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