托德：法拉利“反对”公布引擎案件细节

自国际汽联和法拉利之间的私人协议纠纷爆发以来，托德首次接受了Motorsport.com的独家采访，并表示自己不得不对所能发表的言论保持“缄默”。

法国人很清楚，他觉得国际汽联公开案件的处理而非保持沉默是正确的。并且，他声称自己向法拉利的竞争对手们施加压力，通过抗议该意大利车队，来让该事情得到处理。

“如果你问我，我很乐意提供所有的细节情况，但他们（法拉利）反对这么做，”托德解释道，“所以我的意思是，他们已经被制裁了，但我们不能给出制裁的细节。”

“显然我们本来可以什么也不说。但我们认为，如果不说法拉利的案子已经讨论过了，而且已经得到了制裁，那是不恰当的。”

“老实说，这很简单。非常简单。我们花了很多努力来得出结论，但他们（车队）并不同意。”

“不幸的是，这在很大程度上是技术问题的既成事实，因为我们的技术人员表示‘我们无法尽我们所能地去很肯定地证明他们（法拉利）是不合法的’。”

在国际汽联和法拉利的声明发表之后，七支车队致信托德，表达了他们对于这一协议的不安，并警告他们可能会采取法律行动。

从那以后，梅赛德斯便不再插手此事，只剩下红牛、雷诺、迈凯伦、威廉姆斯、Racing Point和AlphaTauri车队考虑下一步的行动。

托德已经回复了车队的来信，解释了为何他认为国际汽联的行为是为了这项运动的最大利益。但同时也表示，车队要求提高此事透明度的呼吁无法得到回应。

“我已经和七支车队中的一些人单独谈过了，”他补充道，“他们中的一位（梅赛德斯）决定置身事外，尽管他曾经是此事的牵头人之一。”

“从那以后，我再也没听说过任何其他人改变心意。我在报纸上看到这是两位主席之间的讨论。”

“我收到了一封回复我的信，他们在信中确认他们理解国际汽联的立场。但这并不意味着他们对国际汽联的职能感到满意。他们更希望让法拉利的案件透明化，我也是。但我们做不到。”

翻译/小飞侠