托德坦言自己并非F1冲刺排位赛的推崇者

根据计划，本赛季银石、蒙扎和一站待定比赛的发车顺位将通过周六17圈的冲刺排位赛所决定。然而托德表示，他不认为这项运动需要周六冲刺赛这样的创新举措，但也相信试水几次不会带来任何坏处。

“首先，我们不会称之为比赛，”托德在法国大奖赛期间表示，“我有一部分责任不把这称为一场比赛。对我来说比赛就是周日。如果你问我是不是它的忠实支持者，我的答案是否定的。”

“我认为F1不需要它。但另一方面，如果人们想尝试一些新东西，这不会影响周日的比赛。这将是决定周日发车顺位的截然不同的方式。所以，试一试没啥坏处。我很好奇接下来会发生什么。但我肯定这不会有损周日的比赛。人们可能会说周六会比周日更有趣，但这对于F1的形象和锦标赛的信誉来说不会是太大的风险。”

同时在F1复赛近一年后，托德赞扬了F1、国际汽联和各车队在面临新冠肺炎的冲击时，为帮助这项运动的重启所作的努力。

“我们都知道我们正在经历一个困难时期，”法国人表示，“我认为每个人为此所做的贡献都是非常了不起的。我经常说在困难时期，你会看到我们的力量团结在一起。我认为自去年七月底我们的锦标赛重启以来，这是我们协同努力的结果。”

“顺便提一句，我们本不应该在这个星期到这儿来，而应该是下个星期。我们将连续迎战三场大奖赛。每次出现问题，我们总能找到解决的办法。”

翻译/小飞侠

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