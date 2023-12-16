托德回击本·苏拉耶姆对其国际汽联领导的批评

在2021年底接任托德后，本·苏拉耶姆曾多次指出，他不得不处理的最头疼的问题之一是他从国际汽联那里接手的预算赤字。

在去年第一次谈到这个问题时，本·苏拉耶姆表示：“有一个我们不知道的财务问题。甚至在新冠大流行之前，我们就有赤字，但我很高兴已经解决了这个问题。”

本·苏拉耶姆表示，他所谈及的这一数字“超过2000万美元”。此外他还表示，他担任总裁的早期主阶段要在应对一场意想不到的法庭案件，涉及“光环”的专利纠纷。

到目前为止，托德对此事一直保持沉默。但在《队报》上发表的一篇长篇采访中，他对外界的评论做出了回应，并表示自己对于外界所描绘的事情印象淡薄。

托德表示，国际汽联在2021年面临的赤字是新冠危机的结果，他不得不努力工作以维持这一F1管理机构和这项运动的生存。

法国人很清楚，在自己的任期结束时，国际汽联的整体财务状况远比他任期开始时要好得多。同时他也列举了一些例子，比如FE的所有权和房地产利润等额外的积极因素。

当被问及是否对本·苏拉耶姆的言论感到惊讶时，托德告诉《队报》：“当我离开的时候，我们的储备肯定超过了2.5亿欧元。当我2009年来到这里的时候，只有4000万欧元，尽管国际汽联在几年前刚刚将F1的商业版权转让了100年。”

“我不认为这是赤字。当我离开时，预算已经增加了近三倍，有许多新的比赛和收入来源，比如电动方程式，世界耐力锦标赛或世界拉力越野锦标赛。”

Photo by: Red Bull Content Pool Mohammed ben Sulayem, FIA President talks with Red Bull Racing Team Principal Christian Horner and Max Verstappen of Red Bull Racing

“我离开的时候，的确留下了一项未完成的争议，那就是光环的审判。但它并没有被掩盖。我们的服务部门对其进行了充分的记录和监控。在我离开之前，我们向理事会和世界理事会提交了这份报告，现任主席也参与了这次提交，”法国人补充道。

“这是一名拥有一项专利的工程师在得克萨斯州提起的诉讼，该专利只在美国有效，而且有效期很短。所以我离开的时候，没有什么秘密了。只有一个案子还在进行中，就是那个。但我并不感到惊讶，我知道我的继任者是谁。我了解他的性格。”

当被问及他是否对本·苏拉耶姆公开反对他的管理感到恼火时，托德说：“不，这对我来说无关紧要。那就是过眼云烟。”

“我的出发点是，当一个篇章结束时，另一个篇章就会开启，我们不允许自己攻击它的前身。无论是离开标致、法拉利还是国际汽联，我从来没有说过一句坏话。发起指控是没有意义的，尤其是当它们是虚假的时候。”

“事实就是我刚才告诉你的。我想补充一些关于国际汽联收入的事情：在我担任主席期间，国际汽联和F1就《百年协议》和《协和协议》进行了重新谈判，这在Liberty Media成为F1管理公司的所有者之前。”

“不需要说细节，我可以告诉你，联合会的收入与以前相比明显增加了。它在F1管理中的地位也得到了恢复。它现在和FOM以及车队一样拥有三分之一的选票。与之前的协议相比，这是天差地别。”

“你无法阻止别人批评或反对你。但我在主席任期内所做的一切都得到了理事会和世界理事会的批准。”

托德认为，在本·苏拉耶姆的领导下，目前的国际汽联政权已经走上了一个完全不同的方向，苏拉耶姆在处理问题的方式上面临着来自F1几个党派的批评。

“在我任职期间所实施的一切都被彻底颠覆了，”法国人补充道。

翻译/小飞侠