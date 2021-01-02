托德发出告诫：2021赛季F1一半时间不会“正常”

受到新冠肺炎疫情影响，2020年F1更改了最初的赛历，最终进行了17场比赛。其中绝大部分时间都在欧洲地区办赛，直到赛季末才在中东的巴林和阿联酋阿布扎比完成了三场。而且在暂停了三个月后，17场比赛集中在7月初到12月中旬里进行。同时，以多条原本不在赛历上的赛道填补了无法办赛的赛道。

依靠着国际汽联和F1管理公司制定的周密的防疫措施，F1成为2020年唯一坚持进行并完成的全球化体育大赛。而根据已经经过审批的2021年赛历，安排恢复了疫情发生前的样子，并且多达23场比赛。当初在赛历公布时，目前已经卸任CEO、改任非执行主席的切斯·凯利表示计划是迎回观众且“提供接近于正常的体验”。

国际汽联主席托德对去年F1在凯利领导下所做的努力表示感谢，着重表扬了在非常时期组织完成了“一个优秀的赛季”并且“充满创造性”，包括红牛环和银石连办两场比赛、在巴林启用不同结构的赛道、穆杰罗和波尔蒂芒的首次办赛、伊斯坦布尔和伊莫拉阔别多年后回归。

不过，在这位世界汽车运动最高管理机构的最高领导人看来，新一年里包括F1在内的赛事还难以回归正常，因此他不确定能见到“一个更好的赛季”。

“不幸的是，这还没有结束，”托德人在去年年底国际汽联年度颁奖典礼举行前表示。“这不像是赛季结束了，所以我们可以一切从零开始。封锁、禁闭还在继续，病毒仍在外面。”

“现在已经有了进展。我们预计会有疫苗，这对人口是好事，对这个星球也是好事。但是我相信在接下来几天里，我们会听到很多不同赛历的潜在改变，不止F1，还有其他赛事。

“如果我要承诺恢复大致的正常，即使我感觉在新冠病毒危机过后生活会变得不同，我的观点是明年有一半时间不会是我们希望的正常的赛季。”

可以理解的是，虽然多个国家生产的疫苗已经投入使用，但是英国疫情的升级，并伴随病株变异，又增添了不确定性。事实上，就在托德这番讲话后不久，国际汽联旗下的电动方程式——今年升为世界锦标赛级别——已经推迟了原定于本月16-17日在智利圣地亚哥举行的揭幕战双赛。

2021年F1揭幕战定于3月19-21日在澳大利亚墨尔本进行。此前，去年经历了临阵取消的东道主声称将研究多种办赛方式，包括在一定程度上向观众开放和闭门办赛。

而在2021年赛历上，去年最终没能进行的中国大奖赛被安排为赛季的第三轮比赛，日期为4月9-11日。据Motorsport中文网了解，赛事推广方久事体育正在同国际汽联、F1共同研究如何打造安全的“生态圈”，确保本地社区和参赛人员的安全。