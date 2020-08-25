托德：制定中的赛车“抄袭”禁令足以消除Racing Point对手的顾虑

此前Racing Point“抄袭”去年梅赛德斯赛车的做法在圈内引发了争议。对此雷诺就英国车队刹车导管的设计提出抗议并成功使之遭受了处罚。

目前此事将通过国际汽联的国际上诉法庭得到最终的裁决。法拉利也加入了上诉的行列，希望以此明确车队被允许合作和“抄袭”设计的程度。

其他一些车队也对此表达了担忧。如果国际汽联允许公然抄袭的行为发生，那么它或将让车队的独立设计不复存在，并永远改变F1的DNA。

国际汽联已经承认了 “任意抄袭”并非F1的发展方向。其单座事务主管尼古拉斯·汤姆巴兹斯最近透露，其正在制定新的法规，禁止任何车队像Racing Point那样进行大规模的抄袭。

“这将防止车队像Racing Point那样，通过使用大量的照片来抄袭其他赛车的整个部分，“他说道，”我们仍然会接受个别部件在局部位置被复制，但我们不希望整辆车从根本上是另一辆车的‘照抄’。”

虽然规则的细节尚未公布，但托德相信当这些规则公布后，将如很多车队所期望的，能够确保各队都拥有自己独有的身份和赛车。

在接受Motorsport.com独家采访时谈到关于Racing Point事件上诉法庭一事时，托德表示：“很明显，一些车队对抄袭的担忧是我们想要解决的问题。

“F1的特殊性在于，每一支F1车队都是一个制造商，负责赛车的设计。因此，如果我们必须在规则文本的措辞上更加精确，就必须着手去做。

“这是我们现在正在完成的事情，也许鉴于这次机会，车队会对新的规定感到满意，所以我们将拭目以待。但对我来说，对一个仍在上诉中的问题发表评论是不合适的。”

翻译/小飞侠