托德作为国际汽联主席任期将满，他的下一步计划是什么？

2009年,托德从马克斯·莫斯利手中接过这一职务后,领导这一组织走向了不同的发展方向。正如当年莫斯利接替非常“有故事”的让-马力·巴勒斯特雷后,也对组织进行了改革。也许你对他的某些决定并不赞同,但工作狂托德在他的任期内成就颇丰,尤其是在前任的基础上,在道路安全和赛道安全方面取得了相当的建树。

他在保罗·里卡德赛道接受记者采访时心情很放松,这和以往他和媒体打交道的大部分时候都不一样。也许是因为任期将满,而他也已经准备翻开新的篇章。

莫斯利曾说过,他希望留给后人的宝贵遗产是更安全的公共道路,从而能够拯救成千上万条生命。那么,托德对于自己三个任期的工作,希望大家要如何记住他呢?

“老实说,现在谈这个还太早,”当我们问及他的个人成就时,他这样说到。“我必须说我很幸运,我的职业生涯始于1966年,一开始是担任副驾驶,1981年,我被任命掌管标致,直到今天,我没有错过一天的工作,这是一种福气。它是一种一点点疯狂再加上幸运的综合体。”

“所以,我会继续工作到12月17-18日,对工作全力以赴。如果我们要聊我们取得了哪些成绩,又有哪些地方做得不够好,那时才是向我提出这些问题的好时候。顺便提一句,这也不是秘密,我在准备出书,大约会在2022年底出版。书里包含许多内容,有我的故事,有与我非常亲近的人的看法,以及我和除赛车之外的事物的接触。所以我希望这本书也能够回答一些问题,你可以通过它对我有更多的了解。”

托德已经75岁了,但他的步伐并没有慢下来。除了和代笔作者一起共同完成这本自传,他表示自己还有很多事要做。

“我做很多其他的事情,可能你们都不知道,这需要花去我很多时间。我有很多兴趣爱好,除了F1和其他赛车之外还有很多活动要参加,我很喜欢这样。大部分的活动,我会继续参与,另外,我还有些别的想法。不过,正如我之前所说,现在谈论这些还太早,也许还会发生更多事情,我们拭目以待吧。"

"另一件不可预知的事情,就是健康。我已经不再是年轻人了,所以容易受到疾病的侵害,这是真的。看看曼苏尔·奥杰,68岁,我们知道他已经与病魔斗争很久了。看看马克斯,81岁。所以这事不仅仅发生在别人身上,我希望别轮到我们中的任何一个。不过,我们得知道这是可能发生的情况,并当然要以此来指导生活。”

大家也许期待着托德离任后会在FIA保留某种形式的荣誉职务,但有意思的是,他坚持自己不会这样做。

“与FIA保持关联?不,不与FIA保持关联。这样是不健康的。我会结束自己的任期。当然,如果在我留下的事物方面有疑问的话,我会随时提供帮助。不过,我不会和FIA有更多的牵连了。”

Graham Stoker, FIA Deputy President for Sport; Nick Craw, FIA Senate President; Jean Todt, FIA President; Brian Gibbons, FIA Deputy President for Mobility in a FIA Press Conference

Photo by: Daniel Kalisz / Motorsport Images