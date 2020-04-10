托德：不能保证车迷会去现场观看F1比赛

新冠肺炎疫情使得本赛季F1的前九场比赛或取消或延期，而且当全球正试图从危机中找到一条出路的时候，其他赛事很可能无法进行。

但是尽管托德有信心F1可以在今年晚些时候定出一张赛历，他表示可能有很多人并不情愿到现场观看这些曾经是正常的体育赛事。

“另一个我们会不得不面对的问题就是兴趣，”托德在接受Motorsport.com独家采访时说，“因为当所有这一切过去之后，你会想去比赛现场吗？你仍想去看体育比赛吗？你仍想去戏院吗？你仍想去餐厅、去看电影吗？”

“所以你不得不学会如何重新开始，因为当前我们都受到了管制，取决于哪里、谁和（我们）状况如何。”

托德相信如果F1可以在一个月里举行两三场大奖赛，那么拼出最多18场比赛的赛历是有可能的，如果比赛可以从七月或八月开始。

但是他表示，如果这场“大流行”无法得到控制，除了车迷会不情愿到现场观赛，一些现在的比赛推广方可能认定，在死亡人数继续增加的情况下，举行比赛是不合适的。

“一旦我们知道我们可以开始（赛季），我认为我们真的可能看到一个月里举行两三场大奖赛，”托德解释道。“如果我们在七八月开始并进行到六月，我们就有六个月时间，而这五六个月里每个月可以进行三场。这给了你一个选择。”

“但是不要忘记我们可能面对一种情况：主办方可以安全地举行比赛但最终的感觉是：”我不想。我现在没有心情举行比赛。“

“所以最后这样的情况可能出现。一场赛事是一次庆祝，这是我先前提到的：我们可能面对一种处境，为了比赛进行一切工作都准备到位，但是没有真心情去庆祝。”

一种设想到的情景就是2020年F1赛季推迟开始，然后在2021年初结束。但是托德声称他相信这种选择不可能，尽管只有F1所有者自由传媒可以做出这个最后的决定。

”我认为这种情景已经讨论过了，而这件事掌握在商业权利所有者的手里，”他说，“你可能会有一些商业合约，所以我们作为管理机构，决定是说‘是’或说‘否’。但是这看上去不太可能。”