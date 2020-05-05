扎克·布朗：F1准备好重启但会遇到问题

但是布朗认为，这项运动针对突发事件，需要做好比在墨尔本叫停澳大利亚大奖赛时更周详的准备，例如车队成员中再一次爆发疫情。

在接受Motorsport.com以赛车运动领袖人物为对象发起的“向前看（#thinkingforward）系列主题研讨”独家采访时说，布朗表示7月初在受控的环境下，在奥地利和银石各进行2场比赛来启动赛季，将有助于树立信心和鼓起劲头，从而一直进行到12月中旬，完成一个有意义的赛季。

“8场（大奖赛）就足够（构成世界锦标赛），而我对我们将举行8场以上大奖赛很乐观，”他说， “F1正在考虑16-18场比赛的赛程，大概15条赛道、18场比赛。相比之下，我没那么乐观，我会打赌说去10条赛道进行14-15场比赛。”

“我认为我们将在奥地利进行2场比赛，在银石赛道进行2场比赛。如果我们开始在差旅上遇到问题，那么我认为一些其他比赛会连办2场。我认为计划并不是那样，但我会假设我们会在这个过程中遇到问题。”

“即使奥地利和银石已经为空场比赛做好了准备，但我们不知道第二波是否会到来。如果我们想去亚洲或美国，我认为只要我们坐飞机出国，风险就会增大。”

“有一个讨论是在欧洲进行更多比赛。而很长一段时间说的只是16场比赛。因此，在我看来，14-15场比赛将是一个非常完整的赛季。”

布朗认为，位于奥地利的红牛环，因为环境偏僻而成为赛季恢复的理想场所，因为包机可以降落在紧挨着的空军基地，并且赛道附近人口稀少、易于控制。

上周，奥地利已经放宽了“封锁”的许多限制，比如商店重新开门。

“我可以预见的是前4场比赛在非常严格的措施下进行，”布朗表示， “然后，如果我们能够成功解决那些问题，我认为就会有劲头和信心。因此，今天坐在这里，我相当乐观地相信会有一个不错的计划。”

布朗可谓是有最多危机需要处理的车队管理者，因为正是一名迈凯伦成员的检验结果呈阳性，触发了在墨尔本的揭幕战被取消。

他承认从中学到了很多东西，而合适的团队、清晰的决策和清楚的沟通，是最重要的要素。但是，（墨尔本）周四和周五的混乱场面表明，这项运动对所有可能的局面准备不足。

“人们感到害怕，大家寻找指引”，布朗说， “他们想知道‘我应该做什么？’我认为我们的团队在此方面做得非常好。因此，当我们决定退出澳大利亚的比赛时，其实我们在出发前就做出了这个决定，所以那不是（毫无准备的）情况。做好计划、试着设想：如果发生什么事情，你要要做什么？如果没有情况发生，那‘我们该怎么办？’”

“我认为，就澳大利亚大奖赛取消的事态发展来说，整体上似乎主要利益相关者没有对计划勾兑好，有点像‘哦，迈凯伦退出了，我们该怎么办？’针对如果一支车队退出，车队和每个人原本应该在哪方面准备得更充分——我们该怎么做——并展开进行。车队在周四晚上开会到凌晨三点为止，却对他们应该做什么有分歧。如果你与所有关键的利益相关者都没有做好充分的准备，就会发生这种情况。”

尽管如此，布朗认为国际汽联和自由媒体当前应对危机的整体方式，意味着F1应该在未来强势崛起。 自由传媒已经筹集了14亿美元的“应急基金”，以防长时间没有比赛或其他经济风险，并且已经向车队提供了支持。

“他们继续付钱给我们。他们已经帮助了一些车队，我不确定是哪个车队，但是我认为这很好，因为所有车队最终可能都需要一些帮助。我认为他们正在尽一切努力使我们重回比赛，在经济上保护我们。”

“让（国际汽联主席托德）给我留下印象深刻。他们正在做明智的决定、好的建议。尤其是让一直在‘预算帽’方面很努力。这是需要的，而且在此之前就有必要这么做。”

“只要我们都能处理好（危机），解决问题而不是逃避问题，那么我认为就有机会。我认为，如果我们逃避问题，是很危险的；如果假设一切都会自行解决，那会很危。”