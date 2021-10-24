扎克·布朗接受沃尔夫发起的纹身挑战

这场赌注是由大奖赛信托基金发起一项名为“行业领袖挑战赛”的结果。该基金是一家慈善机构，旨在帮助所有在F1工作过，且陷入困境的人渡过难关。

沃尔夫提议布朗可以做一件他非常害怕的事。这促使这位十分讨厌“针”的迈凯伦掌门人想到了纹身。

在奥斯汀美国大奖赛之前，布朗去了当地一家纹身店，通过一副纹身表达了对丹尼尔·里卡多最近在蒙扎为迈凯伦赢得胜利的敬意。

虽然最终的图案还未公布，但从已流出的纹身概念来看，它的构成是意大利大奖赛的赛道图和比赛日期。

当被Motorsport.com问及纹身背后的故事时，布朗说道：“有时候你必须面对自己最大的恐惧，这点我做到了。这实际上是大奖赛信托和Sky发起的活动，每年一位车队老板会被提名做一些让他们恐惧的事。”

“托托去年提名了我，我对针非常恐惧。所以在尝试着去思考什么才是真正有趣又恐怖的时候，我想到了纹身这个主意。”

“显然，鉴于丹尼尔自己也是个纹身迷，而且他最近又赢了比赛，我想也许我们可以把这两件事结合在一起，让他来看我，抓住我的手!”

大奖赛信托挑战赛的规则意味着现在布朗可以从F1中提名另一个知名人士，在明年接受一些挑战。但布朗对自己选择的人选守口如瓶。

“我知道是谁，我已经提名了，”布朗说道，“被提名的是一位重要人物，一位圈子里的名人。”

“到目前为止，已经连续有三支车队的老板参加了，但人选并不仅限于此。这个人可以是工程师，可以是车手，也可以是任何你在这项运动中能想到的重要人物。这取决于个人提出的计划，我认为我提名的人选很快就会公布。我不能透露。这是被禁止的。”

在布朗纹身的当天，他也兑现了与里卡多之前许下的为迈凯伦赢得领奖台的赌约。最终在排除纹身的选项后，布朗同意让澳大利亚人在周六上午试驾了自己收藏的前纳斯卡名宿戴尔·厄恩哈特的赛车。

翻译/小飞侠