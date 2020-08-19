所有十支F1车队签署新一期《协和协议》

迈凯伦、法拉利和威廉姆斯在本周二已经各自宣布了完成2021-2025版《协和协议》的签署。一天之后，作为该协议另外两个签署方，国际汽联和F1发表声明联合宣布，确认了其他七支车队同样已经签约。这就意味着在未来五年时间里，现役的参赛车队在理论上都会继续参加这项世界锦标赛。

据悉，在原先自由传媒设下的8月12日完成签约的目标没有达成之后，又往后延了一周。当时，梅赛德斯对于协议条款中对其待遇存在异议。但是，当车队领队托托·沃尔夫在70周年大奖赛周末与F1主席兼CEO切斯·凯利磋商之后，德国车队对结果感到满意。

声明中写道：“国际汽联和F1今天可以确认，所有十支车队已经同意了新的《协和协议》。过去12个月里，所有车队、F1和国际汽联进行了大范围的讨论。这份协议将保障F1长期可持续发展的未来，并且结合了2019年十月宣布的、会在2022年实施的新规则，它将降低车队在商业和赛道上的悬殊差异，帮助建立平等的竞争环境，在赛道上带来车迷更想见到的更势均力敌的竞赛。

“势均力敌的精彩将会为这项运动吸引更多车迷，给每支车队带来利益，并继续提高F1的全球增长。”

自由传媒为促成新一期的《协和协议》，与车队过长时间的谈判。而新冠肺炎疫情在今年早些时候的爆发并导致2020赛季推迟进行，更是增加了复杂性。期间，国际汽联、F1和车队商议后，又紧急调整了成本控制、竞赛和技术规则等事宜，以便帮助这项运动度过全球经济衰退的难关，从而达成可持续发展的目标。

“今年对世界是前所未有的一年，而我们为F1在近几个月齐心协力以安全的方式重新比赛感到骄傲，”凯利在声明中表示。

“我们在今年早些时候说过，由于疫情的瞬息万变，可能需要更多时间来达成《协和协议》，而我们很高兴在八月就能与所有十支车队，针对这项运动长远未来的计划达成一致。

“所有我们的车迷都想看势均力敌的竞赛、一对一的较量，以及每支车队都有机会登上领奖台。新的《协和协议》加上2022年实施的规则，将为把其变成现实打下基础，创造一个财政更公平、车队在赛道上差距更接近的环境。”

这是让·托德成为国际汽联主席之后，签署的第二份《协和协议》。他表示：“国际汽联、F1和十支现役车队缔结新的《协和协议》为国际汽联F1世界锦标赛确保了一个稳定的未来。

“在其70年历史上，F1以惊人的速度发展着，把安全、技术和竞争的界限推到了绝对的极限，并在今天确定了一个激动人心的历史新篇章即将开启。

“当前全世界每个人都面对着空前的全球性挑战，让我骄傲的是，所有F1利益相关者在过去几个月里为了这项运动和车迷们的最佳利益而齐心协力，认同最顶级的汽车运动需要一条更有可持续性、跟公平、竞争更扣人心弦的发展之路。”

《协和协议》涉及自由传媒与国际汽联之间的商业运营、车队参赛制度、归于车队的商业权益、奖金分配。最新的这份协议，也是自由传媒在2017年从CVC合作伙伴收购F1之后，第一次按照其构想设定F1世界锦标赛的未来发展框架。

2021年起，以“预算帽”为核心的财政制度将启动，以1.45亿美元的年度预算为起点。在竞赛方面，明年将沿用2020版本的赛车，并在底盘和动力单元研发上进行冻结。原本将在明年实施的新技术规则，则将推迟到2022年。