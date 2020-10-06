戴姆勒重申梅赛德斯将长期参加F1

虽然梅赛德斯F1车队已经签署了新版《协和协议》，理应在未来五年内继续参加这项赛事，但仍旧有传闻声称戴姆勒考虑关闭其F1项目。

本周二，在一场以虚拟形式举行的投资者和分析师大会上，戴姆勒高层宣布了未来一系列的发展战略，首当其冲的就是大规模电气化的目标，并且将进一步拓展到包括AMG在内的子品牌。

在介绍中，关于“通过增强子品牌来扩大顾客基数”一环，“AMG将从2021年开始，进入下一个水平的高性能电动化。它与F1的关联会在明年得到强化，由此反映它作为梅赛德斯高性能子品牌的身份。”

自从2010年梅赛德斯以制造商车队身份参加现代F1，AMG就一直与车队保持着密切的纽带关系，尤其是出现在车队的官方名字中：梅赛德斯-AMG 马石油F1车队。

在汽车行业积极向绿色环保方向发展的当下，梅赛德斯作为领先的奢侈汽车品牌果断地推动混合动力、全电动民用车的开发，包括旗下迈巴赫、G、EQ和AMG品牌。将于2021年正式发售的Project One项目之所以备受瞩目，就是因为采用了梅赛德斯打造的F1涡轮增压混合动力技术。

在本次发布会上，戴姆勒和梅赛德斯-奔驰董事会主席奥拉·康林松明确表示，Project One项目只是一个开始。他说：“我们将把F1里用于性能混合动力的技术开发和未来会涉足的其他令人激动的技术，投入到我们的AMG汽车里。在Project One项目中，我们正把F1动力总成运动到公路车。所以自然而然，我们将在今后把F1技术更多地运用到AMG。”

本月初，本田公司突然宣布将在2021年之后关闭F1项目，令这项正在自由传媒带领下步如正轨的赛事不可避免地受到一定程度地震荡。此时，戴姆勒在未来战略里强调将进一步利用F1相关技术，无异于再次确认其对参加这项运动的忠诚度。

值得一提的是，当本田决定把所有投入在F1的资源转移到2050年实现碳中和的目标上时，戴姆勒也表示要让所有产品组合全面电气化，并确保业务全面碳中和，以此达到其“2039志向”的目标。

为此，梅赛德斯-奔驰成立了名为“Vision EQXX”的技术项目，任务是打造高效和多种类的电动车。这个项目将以斯图加特作为主基地，但是将获得梅赛德斯位于英国布里克斯沃斯、以制造F1动力单元为核心业务的高性能动力总成公司（HPP）提供专业技术支援。这同样暗示了梅赛德斯的F1项目将在未来很长一段时间里继续运作下去。