“我们为它疯狂”：揭秘F1车手国际象棋俱乐部

不过，F1不是唯一一项享受到这一激增效果的运动或者休闲方式。2020年10月，《后翼弃兵》在Netflix一炮而红，该剧改编自1983年的小说，由安雅·泰勒-乔伊主演，讲述了一位女国际象棋天才成长为世界上最出色棋手的故事。该剧的走红使国际象棋的人气急剧提高。零售商表示，国际象棋的销售量提高了1000%，根据《纽约时报》报道，全球最大国际象棋网站之一的chess.com的新注册人数达到往常的7倍。

不过，2021年不止大众对下国际象棋的兴趣大为提高，今年，国际象棋和高尔夫、板式网球一起已经成为车手间新的热门兴趣爱好之一。法拉利的查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯是去年最热衷国际象棋的两位F1车手。二人在场上作为队友出色搭档，帮助法拉利战胜迈凯伦拿下车队年度积分榜第三，而塞恩斯和莱克勒克在场下也是好伙伴，给马拉内罗的气氛带来了一股年轻、清新之风。

莱克勒克一直喜欢下国际象棋。不过当他和塞恩斯在上赛季伊始闲暇时间里想找些事做时，竞争气氛马上就起来了。“事实上我一直喜欢下国际象棋，还是个孩子的时候就开始了，”莱克勒克告诉Autosport，“我想是年初媒体日的时候，我们不知道要干什么。然后我在下国际象棋，他看到了，就说好的我也下载一个。上半年我们玩得很疯狂，两人对弈，停不下来。”

特别对塞恩斯个人来说，这是一个新的令他着魔的爱好。“他超爱和莱克勒克下国际象棋，”前迈凯伦队友兰多·诺里斯说，“我想第一局的时候我赢了他，然后我就不玩了！我可能错了，他大概会告诉你我在骗人……他可以玩几个小时，他和查尔斯。我以前从不知道他下这个。”

从比赛和比赛之间的航班上，到每个驾车阶段之间，甚至是比利时大奖赛因为下雨延迟的漫长等待时间，莱克勒克和塞恩斯都牢牢黏在自己手机前，用一个应用程式互相对弈。



不出意外地，事情变得充满竞争。在今年早些时候为Autosport拍摄的一支视频里，莱克勒克和塞恩斯互相争辩谁下得更好、赢得更多。

“今天我们在飞机上下了，是2比2，”塞恩斯告诉莱克勒克，“然后你不想下决胜盘，所以如果下的话，我占先手。”“不，不，”莱克勒克回答说。“记得斯帕吗？”塞恩斯坚称自己输了是因为太过专注于比赛。

“他夜里下得非常好，所以每次我们9点后从比赛回来，他就很厉害，”莱克勒克说，“不过从早上到晚间，我厉害得多。”

不过，不是只有莱克勒克和塞恩斯在去年迷上了国际象棋。在哈斯，比赛周末不同阶段和不同工作的间歇期，米克·舒马赫是另一位被看到一有空闲时间就在玩国际象棋的车手。

国际象棋盘已经是舒马赫随身带去比赛的必备物品之一，让他有机会可以坐下玩一会儿放松放松。舒马赫一般和Kai Schnapka对弈。Schnapka是迈克尔·舒马克F1职业生涯后期的理疗师，然后在米克参加初级赛事时提供服务。舒马赫也会和蒂姆·格洛克下棋，但还没和法拉利车手下过。

然而，舒马赫真正爱上国际象棋是出于一次很偶然的机会。“我们家里有一副国际象棋，大家总是会玩一会儿，不过从来没有好好下过，”舒马赫告诉Autosport/Motorsport.com，“Kai和我很喜欢玩双陆棋。然后事实上我们没再玩了——我们忘了带棋盘，而身边只有国际象棋，所以我们开始下国际象棋！接着有段时间，我们两种棋都下，然后现在基本只玩国际象棋。国际象棋很有意思，我总是能赢他！”

Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Haas F1 Team

舒马赫发现随着时间的推移，自己的国际象棋水平日渐提高。“年初我总是输，”他表示，“然后我就开窍了，对国际象棋有了更多的理解，然后就开始经常赢了。”

这种精神上的进步正是舒马赫在测试中看到的益处。时间回到5月，他在一次与《GP Racing》的访谈中讨论了玩这样的棋局游戏所带来的好处。“我感觉这些棋局能够帮助注意力集中回来，因为你总是需要打起精神，”舒马赫说，“周末，我总是想在精神上做好准备去面对将要到来的每一个挑战。”

2022年总共将有23场比赛，使得车手在路上的时间前所未有的多，这意味着比赛和比赛之间有更多的航班时间和赛道上的闲暇时段要填充。对于F1非官方但日益壮大的国际象棋俱乐部而言，可能会有更多成员加入。