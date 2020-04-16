意大利推广方提醒F1切忌重蹈墨尔本覆辙

尽管新冠肺炎疫情在3月初就表现出全球蔓延的趋势，F1还是试图启动2020赛季。然而，在一名迈凯伦车队成员抵达墨尔本后确定感染了病毒后，揭幕战被紧急叫停。

此后，除了该确诊的迈凯伦车队成员在墨尔本接受隔离和治疗外，他的另外15名同事也按照当地医疗机构的制度，留下接受医学隔离观察，直到那名患病成员痊愈且其他人排除感染嫌疑，才返回英国。

然而，F1和国际汽联在澳大利亚大奖赛取消前的举动受到了广泛质疑。虽然前一天晚上车队紧急会议的结果显示比赛周末不会继续进行，但是官方声明直到周五上午距离第一节自由练习只有两个小时的时候才对外宣布。此时，已经有大量车迷聚集在赛道入口。

自那以后，2020赛季前九场大奖赛已经全部或取消或延期，使得6月底的法国大奖赛是当前赛历上日期最早的赛事。

原始赛历上，今年的意大利大奖赛定于9月6日。鉴于意大利是欧洲疫情爆发的中心，而蒙扎正处于“危险区”伦巴第地区，使得比赛能否如期举行被打上问号。

意大利大奖赛的推广方意大利汽车俱乐部的主席安杰罗·斯蒂奇·达米安尼近日接受《米兰体育报》采访时表示：“我们不能再承受犯下像在澳大利亚的错误。当大奖赛取消的时候，观众已经聚集在赛道。

“那对所有人都是退步，从自由传媒到车队，到当地组织者。再次启动赛季，然后再被迫停下的话，会是一场灾难。”

虽然近期意大利每日新增病例数量相对减少，但是现有确诊病例仍然超过10万（累计确诊超过16.5万）。

Fans celebrate a home win for Ferrari Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

F1 CEO切斯·凯利多次表示目标在夏天重新为2020赛季揭幕，并且要进行15-18场大奖赛。而F1竞赛总监罗斯·布朗更是在接受采访时声称，在一定的安排下，今年可以完成19场比赛，包括关门比赛和采用两天制周末。

然而，法国总统埃马纽埃尔·马克龙宣布7月中旬前禁止举行任何节日或大型活动，而比利时总理索菲·维尔梅斯确认相似的禁令将至少持续到8月底，意味着保罗·里卡德（6月28日）和斯帕（8月31日）的比赛预计将无法照常举行。

对此，达米安尼提醒F1管理者在启动赛季一事上应该三思而行。他说：“我们正经历非常不确定的处境，此刻我们必须行事谨慎且仔细。首当其冲的是理解成办大奖赛的国家以及围场里大部分人所在的意大利和英国的情况。”

达米安尼透露F1车队要求至少提前90天通知赛季将会开始，这意味着已经赶不上7月初开赛。因此，意大利人认为车队可能需要重新考虑，为60天的提前量做好准备，否则很快9月初的蒙扎也会变得时间紧张。

此前，银石赛道表示会在4月底对是否举办英国大奖赛举做出决定，尽管比其早两周的温布尔登网球公开赛已经确定取消。

另外，F1前“掌门人”伯尼·埃克莱斯顿和国际汽联前主席马克斯·莫斯利都公开表示，F1应该直接取消2020赛季。