意大利大奖赛FP3：维斯塔潘攀上时间榜第一，但将受处罚

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法拉利在周五练习里占据了时间榜第一，而在排位赛前最后60分钟的练习阶段，维斯塔潘展示了更快的单圈速度。

他在用中性胎做的第一轮冲刺练习里以1分21.872秒最快，而查尔斯·莱克勒克以0.072秒之差紧随其后。当时塞尔吉奥·佩雷兹和卡洛斯·塞恩斯分列第三四位。

进入下半段后，维斯塔潘换上软胎后进步到1分21.252秒，而莱克勒克虽然也有进步，但落后得更多，差距达到0.347秒。不仅这两人的名次没有交换，佩雷兹和塞恩斯也维持原来的排名。

但是第三快的车队并非梅赛德斯，而是变成了Alpine。周五就显示出强劲单圈速度的费尔南多·阿隆索，在本阶段里领先迈凯伦的直接对手兰多·诺里斯，尽管俩人之间只有0.013秒之差。梅赛德斯的乔治·拉塞尔仅仅排在第七，而刘易斯·汉密尔顿只是勉强进入前十，比队友还慢0.2秒。AlphaTauri的角田裕毅和Alpine的埃斯特班·奥康排在第八九位。

周冠宇依然在两名阿尔法·罗密欧车手中暂时领先，而他以第11名完成自己在蒙扎的最后一节练习，与第十名的汉密尔顿不到0.1秒。瓦尔特利·博塔斯在用软胎做练习时，因为在一号弯前锁死轮胎，没有达到最好的状态。

威廉姆斯在周六上午宣布，亚历山大·阿尔本因为急性阑尾炎无法出战本场比赛。车队选择了梅赛德斯替补车手尼克·德弗瑞代替参赛。荷兰人在周五第一节练习里代表阿斯顿·马丁完成了本赛季第三次出场。

威廉姆斯在周五练习里由阿尔本表现出不俗竞争力，而尼古拉斯·拉蒂菲在最后一个练习阶段排名第13位，只比皮埃尔·加斯利满了0.02秒，而临危受命的德弗瑞在完成21圈后，只相差加拿大人0.09秒。

周五遭遇赛车故障的米克·舒马赫，又在周六遇到离合器问题，直到最后阶段才出场完成了8圈。

不过，有九名车手将在本周日的发车区被罚退，包括维斯塔潘（5位）、佩雷兹（10位）、奥康（5位）、博塔斯（15位）、舒马赫（15位）、凯文·马格努森（15位）、塞恩斯（发车区后方）、汉密尔顿（发车区后方）、角田（发车区后方）。