意大利大奖赛FP3：梅赛德斯包揽前二，汉密尔顿最快

刘易斯·汉密尔顿领衔梅赛德斯在意大利大奖赛最后一节自由练习中包揽前二，法拉利暂时落后0.1秒。

梅赛德斯在周六上午宣布了下赛季将由18岁的意大利车手安德雷亚·基米·安东内利搭档乔治·拉塞尔。进入排位赛前最后60分钟的准备阶段，前三名车队之间差距微小。

半程过后，两辆主场比赛的法拉利赛车冲上了时间榜前二，查尔斯·莱克勒克比队友卡洛斯·塞恩斯快0.237秒，排在第一位。不过进入最后15分钟，迈凯伦更换换上软胎后，奥斯卡·皮亚斯特雷和兰多·诺里斯分别超越了塞恩斯，尽管落在莱克勒克之后，但只有不到0.04秒之差。

此后，先前一直用中性胎的梅赛德斯改用最软配方的轮胎，为排位赛做最后一轮冲刺练习。汉密尔顿和拉塞尔攀升到第一二位，七届世界冠军比队友稍快0.093秒。此时，采用相同策略的马克斯·维斯塔潘也提升了个人时间，但只是排在诺里斯身后，位列第六，落后梅赛德斯0.251秒。

当塞恩斯下滑到第七位时，早先一度排在时间榜头名的亚历山大·阿尔本以第八结束了本节练习，而他的新队友弗朗哥·克拉平托出人意料地位列第九——两辆威廉姆斯赛车之间相差0.3秒。尼科·霍肯博格以0.025秒把费尔南多·阿隆索挡在前十之外，随后是RB的丹尼尔·里卡多和角田裕毅。

倒计时刚刚结束，哈斯工程师告诉凯文·马格努森在后直道上停下赛车。丹麦人名列第16位，排在皮埃尔·加斯利和兰斯·斯特罗尔之后。红牛的塞尔吉奥·佩雷兹采取了与维斯塔潘类似的策略，在大部分时间里用中性胎进行练习。但他在尾声阶段换上软胎后，仍然没有做出有竞争力的时间，仅仅排在第18位，在埃斯特班·奥康身后，只是在两辆最慢的索伯赛车之前。

本周末为了配合车队的持续试验，周冠宇继续使用与瓦尔特利·博塔斯不同的底盘，以提供参考。两辆赛车在单圈时间上有0.6秒左右的差别。