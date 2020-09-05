意大利大奖赛FP3：博塔斯最快，里卡多遇故障

排位赛前的最后一节练习里，博塔斯在第一轮单圈练习中用软胎跑出1分20.622秒，领先梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿。而马克斯·维斯塔潘以中性胎做出1分20.456秒名列第三。

换上第二套轮胎后，芬兰人进一步提高到1分20.089秒。汉密尔顿因为在第一个之字弯出现失误而放弃，第二圈虽然有所进步，但是只做到1分20.439秒。

此时，迈凯伦的兰多·诺里斯以1分20.412秒上升到第二，尽管比博塔斯慢了0.2秒之多。同时，对打破车队领奖台荒众志成城的雷诺，由里卡多跑出1分20.419秒——仅仅相差诺里斯0.007秒，攀升到第三。

然而就在本阶段还剩下不到10分钟时，来到蒙扎刚刚换上新动力单元的澳大利亚人在接近Lesmo的第一个弯时突然失去了动力，不得不在路边停下赛车，赛会因此出示了红旗。法国车队初步认为故障由油泵造成。

清理雷诺赛车之后，赛道在还剩3分钟左右时重新开放，大量赛车抓紧时间做最后一次单圈冲刺练习。卡洛斯·塞恩斯做出1分20.318秒后超过队友，最终成为最接近博塔斯的车手。而汉密尔顿没有提高时间，仅仅排在第五位。

慢镜头回放显示，汉密尔顿在经过阿斯卡利弯后，遇到了6辆慢速行驶的赛车。在超过前两辆之后，在接近Parabolica弯时还有4辆，并且其中一辆正与另一辆并排。紧急之下，正在高速行驶的英国人不得不向右移动到草地的边缘才躲开。

维斯塔潘先前用中性胎做出的时间，最终成为他在本阶段里个人的最快圈，与队友亚历山大·阿尔本一起排在汉密尔顿之后。另一位雷诺车手埃斯特班·奥康则领先两位Racing Point车手，占据了前十名的最后三席。

法拉利两辆赛车再次同时无缘前十，不过查尔斯·莱克勒克只落后排名第十的塞尔吉奥·佩雷兹0.02秒，而周五速度惊人的AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和丹尼尔·科维亚特紧随其后。而塞巴斯蒂安·维特尔在落在使用法拉利客户引擎的哈斯车手罗曼·格罗斯让之后。