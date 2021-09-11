意大利大奖赛FP2：汉密尔顿最快，梅赛德斯前二

冲刺排位赛制的周末，只有两个练习阶段，分别在周五排位赛前和周六冲刺赛前。相比常规周末的最后一节练习，车队为排位赛做单圈模拟，不同的赛制下的最后一个练习阶段，主要侧重于长距离。

维斯塔潘在重载油模式下，用软胎跑出1分23.754秒。同期，汉密尔顿同样配方的轮胎跑出1分25.360秒，而博塔斯用硬胎做练习，个人最快时间为1分25.778秒

接近一半时，塞恩斯在进入阿斯卡利之字弯时赛车失控后打转撞墙，撞坏了整个赛车前段，赛会出示了红旗。西班牙人以第17位结束本阶段。

中断了10多分钟后，练习恢复进行。维斯塔潘带着中性胎回到赛道上，而梅赛德斯车手则换上软胎。汉密尔顿刷出1分23.246秒，超过争冠对手上升到第一。而博塔斯以0.2秒之差列第二。

最后时刻，维斯塔潘又用中性胎提高了个人时间，但与汉密尔顿仍有0.4秒的差距并排名第三。塞尔吉奥·佩雷兹也改进了时间，但只能排在队友身后。

Alpine车手埃斯特班·奥康也在红旗时段后提高了个人排名，而且仅次于争冠两强的车手，位列第五名。阿尔法·罗密欧在本阶段两位车手进入前十，罗伯特·库比卡和安东尼奥·吉奥维纳兹分列第六七名。费尔南多·阿隆索排名第八，领先AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和迈凯伦的兰多·诺里斯。

将在下午的100公里冲刺赛里从前十位发车的查尔斯·莱克勒克和丹尼尔·里卡多，在本阶段练习里排名第11、12位。在他们之后的是威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲和乔治·拉赛尔。

角田裕毅和尼基塔·马兹平位居两位阿斯顿·马丁车手身前，而米克·舒马赫是塞恩斯之外，排名最靠后的车手。

博塔斯因为在周五排位赛前更换了一套额外的全新动力单元，将在正赛里从发车区最后发车，尽管排位赛第一名的结果，让他在稍后的冲刺排位赛里最靠前发车。

同时，法拉利在排位赛前确认，莱克勒克前一天遇到的动力单元故障后，车队为他换回了旧的套件。但是意大利车队当前最大的挑战，是能否在两个小时的间隔里，为塞恩斯修复赛车。