意大利大奖赛FP2：汉密尔顿登上头名，法拉利进入前十

与上午的阶段一样，时间榜头名稳稳属于梅赛德斯。不过，汉密尔顿在本阶段里始终领先博塔斯，并且最终抛出1分20.192秒的当天最快单圈时间，芬兰人相差0.262秒。

相比之下，第三名的位置比前一节练习时更加胶着，红牛、迈凯伦、AlphaTauri、雷诺、Racing Point都有能力竞逐梅赛德斯之后最靠前的位置。最终，兰多·诺里斯坐上这把交椅，不过皮埃尔·加斯利只相差了0.032秒排名第四，而第五位的马克斯·维斯塔潘也与英国人只有0.139秒的区别。不过荷兰人较快的一个计时圈，因为违反赛道界限而被取消。

迈凯伦和AlphaTauri在本阶段有两位车手进入前十。而第六位的卡洛斯·塞恩斯、第七位的丹尼尔·科维亚特、第八位的Racing Point车手兰斯·斯特罗尔都做到了1分21.3秒，三人之间最多只有百分之六秒的差距。

法拉利在本阶段的练习中有所起色。莱克勒克驾驶SF1000位列第九，而且位于Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹之前。这是法拉利自斯帕周末以来，第一次有赛车进入前十名。与此同时，前一节落在倒数第二位的塞巴斯蒂安·维特尔也取得了进步，以第12位完成当天的工作，并且只落后身前的埃斯特班·奥康0.03秒。

上午练习里做出第三快时间的亚历山大·阿尔本，在下午比队友维斯塔潘慢了半秒钟以上，仅仅位列第14位，还排在阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹之后。而相信本周末有机会冲击领奖台的丹尼尔·里卡多也落在前十名之外。