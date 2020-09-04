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意大利大奖赛FP2：汉密尔顿登上头名，法拉利进入前十

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意大利大奖赛FP2：汉密尔顿登上头名，法拉利进入前十
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刘易斯·汉密尔顿在意大利大奖赛第二节自由练习中反超梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯0.2秒，查尔斯·莱克勒克代表法拉利进入前十。

与上午的阶段一样，时间榜头名稳稳属于梅赛德斯。不过，汉密尔顿在本阶段里始终领先博塔斯，并且最终抛出1分20.192秒的当天最快单圈时间，芬兰人相差0.262秒。

相比之下，第三名的位置比前一节练习时更加胶着，红牛、迈凯伦、AlphaTauri、雷诺、Racing Point都有能力竞逐梅赛德斯之后最靠前的位置。最终，兰多·诺里斯坐上这把交椅，不过皮埃尔·加斯利只相差了0.032秒排名第四，而第五位的马克斯·维斯塔潘也与英国人只有0.139秒的区别。不过荷兰人较快的一个计时圈，因为违反赛道界限而被取消。

迈凯伦和AlphaTauri在本阶段有两位车手进入前十。而第六位的卡洛斯·塞恩斯、第七位的丹尼尔·科维亚特、第八位的Racing Point车手兰斯·斯特罗尔都做到了1分21.3秒，三人之间最多只有百分之六秒的差距。

法拉利在本阶段的练习中有所起色。莱克勒克驾驶SF1000位列第九，而且位于Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹之前。这是法拉利自斯帕周末以来，第一次有赛车进入前十名。与此同时，前一节落在倒数第二位的塞巴斯蒂安·维特尔也取得了进步，以第12位完成当天的工作，并且只落后身前的埃斯特班·奥康0.03秒。

上午练习里做出第三快时间的亚历山大·阿尔本，在下午比队友维斯塔潘慢了半秒钟以上，仅仅位列第14位，还排在阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹之后。而相信本周末有机会冲击领奖台的丹尼尔·里卡多也落在前十名之外。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 32 1'20.192  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 29 1'20.454 0.262
3 United Kingdom Lando Norris McLaren 19 1'21.089 0.897
4 France Pierre Gasly AlphaTauri 25 1'21.121 0.929
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull 30 1'21.228 1.036
6 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 30 1'21.313 1.121
7 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 35 1'21.376 1.184
8 Canada Lance Stroll Racing Point 32 1'21.389 1.197
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari 32 1'21.503 1.311
10 Mexico Sergio Perez Racing Point 31 1'21.594 1.402
11 France Esteban Ocon Renault 32 1'21.697 1.505
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari 28 1'21.733 1.541
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 32 1'21.786 1.594
14 Thailand Alex Albon Red Bull 36 1'21.883 1.691
15 Australia Daniel Ricciardo Renault 29 1'22.080 1.888
16 Denmark Kevin Magnussen Haas 32 1'22.088 1.896
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 34 1'22.147 1.955
18 France Romain Grosjean Haas 34 1'22.254 2.062
19 Canada Nicholas Latifi Williams 32 1'22.825 2.633
20 United Kingdom George Russell Williams 34 1'22.927 2.735
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