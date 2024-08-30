意大利大奖赛FP2：汉密尔顿最快，但诺里斯仅差0.003秒

刘易斯·汉密尔顿在出现红旗的意大利大奖赛第二节自由练习里做出标杆时间，但迈凯伦的兰多·诺里斯仅仅相差千分之三秒。

本周末蒙扎天气炎热，周五第二节练习在当地时间下午5点开始，但空气温度仍然高达34摄氏度，赛道温度更是接近46摄氏度。

前十分钟过后，诺里斯用中性胎跑出的1分21.605秒占据时间榜第一，当时汉密尔顿以相同配方轮胎做出的时间相差迈凯伦车手0.036秒，而奥斯卡·皮亚斯特雷落后队友0.2秒位列第三。

两名法拉利车手在15分钟时跃居时间榜前二名，查尔斯·莱克勒克位于卡洛斯·塞恩斯身前。但是，迈凯伦很快在换上软胎后抢回位置。紧接着，汉密尔顿换上一套新软胎后提高了个人时间，并且攀升到第一。

本阶段刚好过半，哈斯车手凯文·马格努森在7号弯前失控，赛车直接上墙，并且引发了红旗。在中断了12分钟，练习继续进行。但是，绝大部分车队都开始进行长距离练习，意味着时间榜的排名在余下时间里基本没有变化。

最终，汉密尔顿成为本阶段最快的车手，诺里斯以0.003秒之差紧随其后，塞恩斯则超过皮亚斯特雷后进入前三，但莱克勒克则下滑到第五。哈斯车手尼科·霍肯博格一度长时间占据了第六位，直到阶段还剩不到三分钟时，被乔治·拉塞尔取代。

由于第一节练习里，安德雷亚·基米·安东内利在首次大奖赛周末出场时发生了45G力的撞墙事故，梅赛德斯不得不对赛车进行紧急维修，这耽误了英国车手的出场。不过就在红旗致歉，拉塞尔回到了赛道上。而根据梅赛德斯计划，本阶段对新旧底板进行对比。

RB车队的丹尼尔·里卡多以第八完成本阶段，而前十名的最后两个位置被阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索和兰斯·斯特罗尔占据。第一节练习里第五快的瓦尔特利·博塔斯，在本节名列第11位。马格努森早前做出的时间，让他还能处于第12位。

红牛没有得到用软胎做排位赛冲刺练习的机会，在红旗时段之后直接用中性胎进行长距离。马克斯·维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹仅仅名列第14和15位。因为车队对赛车进行调整，墨西哥人在前20分钟里长时间等待。两辆红牛赛车排在亚历山大·阿尔本之后。威廉姆斯新近任命的比赛车手弗朗哥·克拉平托名列第17位，处于RB的角田裕毅身后。皮埃尔·加斯利、埃斯特班·奥康和周冠宇排在最后三位。