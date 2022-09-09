意大利大奖赛FP2：塞恩斯助法拉利继续领先

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两辆法拉利赛车在第一节自由练习里包揽了前二，同期维斯塔潘虽然排名第五，但没有用软胎做出有象征性的时间。

当天第二个阶段开始后，荷兰人用中性胎率先跑出1分22.303秒，以千分之四秒的微弱优势排在用相同配方轮胎租出时间的莱克勒克之前，而塞恩斯以1分22.483秒排在第三。

在换上软胎做排位赛模拟后，西班牙人把个人时间提高到1分21.664秒，而红牛车手做出1分21.807秒，莱克勒克仍以0.05秒之差排在维斯塔潘之后。

其他车手的单圈时间都没有突破1分22秒大关。最快的是第一阶段没有进入前十名的兰多·诺里斯。迈凯伦小将的1分22.338秒虽然相差莱克勒克还有0.5秒左右，但领先了梅赛德斯的英国同胞乔治·拉塞尔，后者则比塞尔吉奥·佩雷兹稍快了0.008秒。刘易斯·汉密尔顿则排在墨西哥人身后，以第七完成当天练习。

虽然Alpine在本阶段里落在主要对手迈凯伦之后，但埃斯特班·奥康和费尔南多·阿隆索代表法国车队双双进入前世。与此同时，亚历山大·阿尔本延续了良好的状态，排名第十的同时，把丹尼尔·里卡多挡在第11位。

周冠宇是本节练习里较快的阿尔法·罗密欧车手，比队友瓦尔忒了·博塔斯快了0.055秒。随后是两位AlphaTauri车手。哈斯的凯文·马格努森则领先阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔和兰斯·斯特罗尔。德国人在前一节把赛车让给梅赛德斯替补车手尼克·德弗瑞后，本节里回到赛车中。尼古拉斯·拉蒂菲排名倒数第二，仅仅高于遭遇赛车问题停下的米克·舒马赫。