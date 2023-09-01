意大利大奖赛FP2：塞恩斯全场最快，维斯塔潘遇车流问题
卡洛斯·塞恩斯做出意大利大奖赛第二节自由练习的标杆时间，马克斯·维斯塔潘仅仅名列第五。
因为兰斯·斯特罗尔和塞尔吉奥·佩雷兹在阶段首尾停车，本节练习被两次中断。塞恩斯在前一节练习里以0.04秒之差排在第二。而本阶段里，西班牙人成功前进一个位置，以1分21.355秒成为最快的车手。
迈凯伦的兰多·诺里斯在本阶段排名第二，而且前二名的差距比前一阶段更小——只有0.019秒。导致第二面红旗的佩雷兹则排名第三，相距塞恩斯0.185秒，随后是诺里斯的队友奥斯卡·皮亚斯特雷，而且澳大利亚新人只比墨西哥人慢千分之五秒。
接近半程时，维斯塔潘用软胎做排位赛单圈模拟，但是遭遇车流问题。他对此很不满意，试图再次尝试，但被车队工程师拒绝。最终，荷兰人仅仅在时间榜排名第五。
当塞恩斯排名第一时，他的法拉利队友查尔斯·莱克勒克落后0.3秒，位居第六。之后时亚历山大·阿尔本、费尔南多·阿隆索、乔治·拉塞尔和尼科·霍肯博格。
两名阿尔法·罗密欧车手瓦尔特利·博塔斯和周冠宇分别排在第12和19位。中国小将完成了20圈，但报告说赛车驾驶性不佳。
本阶段开始不久，斯特罗尔刚经过Ascari之字弯就停下了赛车，尽管他试图重新启动，但是没有成功，不得不扫兴地离开驾驶舱。阿斯顿·马丁初步认为是燃油系统出现故障导致了赛车失去动力。因为第一节练习里费利佩·德鲁戈维奇驾驶了赛车，加拿大人没能在周五做出任何有效计时圈。
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