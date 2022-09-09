意大利大奖赛FP1：莱克勒克带领法拉利包揽前二

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本周末的第一节自由练习之前，F1举行了一分钟的默哀仪式，悼念昨天趋势的英国女王伊丽莎白二世。

练习阶段开始后，莱克勒克就一直在时间榜上占据着靠前位置，他用软胎做出的第一个单圈时间1分22.410秒。此后，摩纳哥人并没有改进时间，但他的时间没有受到其他车手的挑战，除了队友卡洛斯·塞恩斯做出1分22.487秒，以0.077秒之差列第二位。同时，法拉利本周末庆祝成立75周年，在赛车引擎盖上加入了第一辆法拉利赛车采用的黄色元素。

积分榜遥遥上领先的马克斯·维斯塔潘早期跑出1分22.853秒，虽然此后有所进步，但只能排在第五。两辆梅赛德斯车手位列荷兰人之前，乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿分列第三四位，而年轻的英国人以0.15秒左右稍稍靠前。

Alpine在中游集团里暂时领先，埃斯特班·奥康和费尔南多·阿隆索位列第刘启明，随后是AlphaTauri的角田裕毅。瓦尔特利·博塔斯代表阿尔法·罗密欧在本阶段名列第九，随后是去年在蒙扎获胜的丹尼尔·里卡多。

周冠宇在时间榜上排名第12位，但与前一位的威廉姆斯车手亚历山大·阿尔本只有0.06秒的差距，而且相距阿尔法·罗密欧队友博塔斯也只有不到0.18秒。

周四身体不适的皮埃尔·加斯利在周五回到赛道并且驾驶赛车，以第13名完成本周末的第一节练习，位于红牛的塞尔吉奥·佩雷兹之前。兰斯·斯特罗尔和兰多·诺里斯、凯文·马格努森排在第15至17名。

意大利车手安东尼奥·吉奥维纳兹回到赛道上，代表哈斯在第一节练习里出场。梅赛德斯旗下车手尼克·德弗瑞得到了本赛季第三次出场机会，而这次他替换即将退役的塞巴斯蒂安·维特尔驾驶了阿斯顿·马丁赛车。尼古拉斯·拉蒂菲仍然排名最后。

多名车手将在本周末处罚发车位罚单，包括汉密尔顿、维斯塔潘、塞恩斯、博塔斯、角田、佩雷兹和塞恩斯。其中，角田原本还因为本赛季五次受到训诫而被罚10个发车位置。