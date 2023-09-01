意大利大奖赛FP1：维斯塔潘微弱优势领跑，阿尔法赛车故障
马克斯·维斯塔潘在意大利大奖赛第一节自由练习里，以不到0.1秒的优势领先卡洛斯·塞恩斯占据第一。
蒙扎的周末是本赛季第二次尝试性地采用备用轮胎分配规则，整个周末车手可以使用的轮胎从13套减少为11套，而排位赛三个阶段分别强制使用硬胎、中性胎和软胎。因此，不少车队采取了与往常不同的练习项目来节省轮胎。
前三分之一时间里，维斯塔潘用硬胎做出1分22.657秒，刷新了他先前用同一套轮胎跑出的时间。他的队友塞尔吉奥·佩雷兹采用同款配方轮胎，以0.3秒之差排名第二。佩雷兹随后也跑进1分23秒，但停留在1分22.834秒，仍然无法与队友抗衡。反而是为法拉利主场比赛的卡洛斯·塞恩斯，在半程时用C3配方轮胎跑出一圈1分22.703秒，超过墨西哥人上升到第二。另一位法拉利车手查尔斯·莱克勒克则排名第四。这个顺序保持到了60分钟练习结束时。
刚刚与梅赛德斯续约的乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿分列第五第八。与前四名车手相同的是，拉塞尔同样用C3配方，意味着前五名车手都没有使用较软的配方。费尔南多·阿隆索和兰多·诺里斯夹在两辆梅赛德斯赛车之间，但西班牙人用的是中性胎，而迈凯伦车手则采用了软胎。角田裕毅为了第九，但他使用了两套软胎，而亚历山大·阿尔本位列第十。
法拉利和阿尔法·罗密欧都在主场启用了特殊涂装，前者在引擎盖顶部加入黄色的V形条纹，庆祝跃马赢得今年的勒芒24小时耐力赛，而后者周四在蒙扎维修区里发布了新跑车。
三位新秀车手奥斯卡·皮亚斯特雷、洛根·萨金特和代替受伤的丹尼尔·里卡多比赛的廉姆·洛森位列第11至13位。其中，美国车手一度冲出赛道，但没有导致车损。
阿尔法·罗密欧的两辆赛车在准备驶出维修区时都遭遇了离合器软件问题，因而长时间地等在车库里。尽管该故障终于修复，但两位车手发现C43赛车有更多的问题。博塔斯报告了空气动力学失速，而周冠宇则表示赛车弹跳严重，为此车队不得不进行更多调整。尽管如此，中国小将在本阶段排名垫底。
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