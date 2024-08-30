意大利大奖赛FP1：维斯塔潘一马当先，安东内利撞车早退

马克斯·维斯塔潘在意大利大奖赛第一节自由练习里最快，而安德雷亚·基米·安东内利备受瞩目的F1周末首次亮相以撞车提前收场。

安东内利首次在大奖赛周末驾驶梅赛德斯赛车出场受到了极大的关注，而且还是在主场亮相——这位年轻意大利人被广泛认为将被提拔为下赛季的正式车手。他驾驶乔治·拉塞尔的赛车，作为国际汽联规定的车队整个赛季里两次强制新秀FP1里的第一次。

用软胎开始练习的安东内利很快以1分23.955秒排在时间榜第一。不够，当阶段仅仅进行了10分钟，意大利人在他的第二个冲刺练习圈来到高速的帕拉波利卡右手弯时丢失了车尾，失控的W15赛车立即横过沙石区撞上护墙。他第一次在大奖赛周末的亮相戛然而止。

等待了13分钟后，阶段恢复。此前，刘易斯汉密尔顿驾驶另一辆梅赛德斯跑出1分23.350秒并占据第一，但是在红旗时段之后陆续被其他赛车超越。瓦尔特·博塔斯一度博塔斯用软胎做出1分22.127秒，取代了梅赛德斯前队友。

阶段还剩25分钟时，在法拉利主场比赛的查尔斯·莱克勒克换上软胎后跑出一圈1分22.139秒，上升到时间榜第二。进入最后15分钟，迈凯伦为两辆赛车换上软胎，在荷兰收获个人第二场胜利的兰多·诺里斯提升个人时间，做出一圈1分21.917秒。

此后，摩纳哥人做出更快的1分21.904秒上到第一，他的队友卡洛斯·塞恩斯以0.222秒之差排入前三。不过眼看剩下5分钟，维斯塔潘换上第二套软胎做了最后一次飞驰圈练习，以1分21.676秒登顶时间榜。最后几分钟里，没有车手挑战荷兰人的时间，令他就此成为本周末的第一个标杆，而莱克勒克下滑到第二，落后红牛对手0.228秒，诺里斯则名列第三。

博塔斯成为本阶段最大的黑马，他做出的1分22.127秒只相差第二辆法拉利赛车0.001秒，以第五名结束本阶段首个阶段，而且领先迈凯伦车手奥斯卡·皮亚斯特雷。汉密尔顿在红旗时期过后，将重心转向了长距离，在时间榜最终排名第七。随后是威廉姆斯的亚历山大·阿尔本、红牛另一位车手塞尔吉奥·佩雷兹，阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索跻身前十。

哈斯车手凯文·马格努森位于第11位，但他因为在阶段早期涉嫌阻挡了塞恩斯，在练习结束后将接受调查。丹麦人身后是两位RB车手，丹尼尔·里卡多比角田裕毅稍稍靠前。

周冠宇在前半段用软胎做出个人本阶段的最快时间1分22.854秒，一度处于第九。此后，中国车手转向其他赛车性能测试，排名逐渐下降，最终名列第15位，落在皮埃尔·加斯利身后。

刚刚获得威廉姆斯正式车手任命的弗朗哥·克拉平托从本周末开始替换洛根·萨金特比赛。作为23年来第一位将参加正赛的阿根廷车手，他总共完成21圈，排名第17位，落在阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔身后，但在埃斯特班·奥康和尼科·霍肯博格之前。

梅赛德斯确认安东内利使用的是更新后的底板，但车队有备用，因此不会直接对拉塞尔余下周末造成影响。不过根据事先定下的计划，后者将在第二节练习里用旧底板，以便与汉密尔顿用上的新底板进行比较。