意大利大奖赛FP1：汉密尔顿暂时领先，优势0.4秒

本周末F1在蒙扎第二次采用冲刺排位赛赛制，意味着常规的排位赛在周五，而且只有一节60分钟的练习来做准备。

汉密尔顿在第一轮使用中性胎做单圈练习时，以1分22.262秒占据第一，领先红牛的塞尔吉奥·佩雷兹和争冠对手马克斯·维斯塔潘。荷兰人先用硬胎出场，之后换为中性胎，但仍然慢了0.3秒多。

此后，荷兰大奖赛后领跑车手年度积分榜的维斯塔潘，换上软胎跑出1分21.378秒，比博塔斯用第二套中性胎做出的单圈时间，快了0.078秒。不过，汉密尔顿在更换了一套中性胎后，一句打破了1分21秒，以1分20.926秒坐稳第一。

迈凯伦的兰多·诺里斯曾跑出一圈1分21.202秒，但就在他上升到第二时，他的那一圈因为在11号弯驶出了赛道边界而被取消。同样在11号弯被删除时间的还有卡洛斯·塞恩斯、查尔斯·莱克勒克、丹尼尔·里卡多和皮埃尔·加斯利。

最终，兰斯·斯特罗尔在时间榜上占据第四，而且只落后博塔斯0.2秒。塞巴斯蒂安·维特尔也名列第六。帮助阿斯顿·马丁在庆祝《007》新电影即将上映的活动周末开了一个好头。

夹在两位梅赛德斯车手中间的，是AlphaTauri的皮埃尔·加斯利。塞恩斯位列第八，但他的同胞费尔南多·阿隆索只相差0.012秒，而里卡多落后不到0.1秒排名第九。佩雷兹最终以第十结束本阶段。而莱克勒克和诺里斯分列第11、12位。