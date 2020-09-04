意大利大奖赛FP1：博塔斯最快，维斯塔潘撞墙，维特尔倒数第二
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瓦尔特利·博塔斯在意大利大奖赛第一节练习里做出全场最快单圈时间，领先梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿0.2秒，塞巴斯蒂安·维特尔仅列倒数第二。
梅赛德斯对其他车队占据了绝对的优势。在早期用较硬配方轮胎时期，汉密尔顿以1分21.676秒占据第一，领先第二位的马克斯·维斯塔潘不到0.3秒。
换上软胎之后，英国人提高到1分20.948秒。不过他的队友博塔斯更快，最终以1分20.703秒做出本周末第一个标杆时间。两位梅赛德斯车手也成为本阶段仅有的打破1分21秒大关的车手。
练习将要过半时，维斯塔潘突然在第一个之字弯失控，他的RB16赛车撞上了护墙，折损了鼻翼。好在赛车可以继续行驶，荷兰人回到维修区。本阶段结束时，亚历山大·阿尔本成为最接近梅赛德斯的车手，但是相差博塔斯达到0.7秒之多。
维斯塔潘在红牛修复赛车后重新回到赛道上，但他用软胎做出的时间排名第五，以0.083秒之差落在AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特之后。而俄罗斯人的队友皮埃尔·加斯利也之以0.02秒的微弱差距排在荷兰人之后。
Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹和迈凯伦的兰多·诺里斯在5.7公里长的“速度殿堂”，跑出了完全相同的1分21.747秒，分列第七、八位。而丹尼尔·里卡多和卡洛斯·塞恩斯同样跻身前十名。
查尔斯·莱克勒克距离前塞恩斯只有0.08秒，只能位居第11名。这也意味着法拉利已经连续两个比赛周末在6个赛道阶段里全部无缘前十。
SF1000在斯帕的糟糕表现，令法拉利在今年第一个主场的前景十分堪忧。尤其是维特尔只排在倒数第二位，相差队友1秒之多，而且落在第二次驾驶F1赛车的威廉姆斯年轻车手罗伊·尼萨尼之后，只比尼古拉斯·拉蒂菲快了不到0.2秒。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|28
|1'20.703
|2
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|27
|1'20.948
|0.245
|3
|Alex Albon
|Red Bull
|30
|1'21.500
|0.797
|4
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|31
|1'21.555
|0.852
|5
|Max Verstappen
|Red Bull
|22
|1'21.641
|0.938
|6
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|27
|1'21.667
|0.964
|7
|Sergio Perez
|Racing Point
|25
|1'21.747
|1.044
|8
|Lando Norris
|McLaren
|29
|1'21.747
|1.044
|9
|Daniel Ricciardo
|Renault
|22
|1'21.789
|1.086
|10
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|27
|1'21.821
|1.118
|11
|Charles Leclerc
|Ferrari
|25
|1'21.904
|1.201
|12
|Esteban Ocon
|Renault
|28
|1'21.984
|1.281
|13
|Lance Stroll
|Racing Point
|21
|1'22.131
|1.428
|14
|Romain Grosjean
|Haas
|20
|1'22.409
|1.706
|15
|Kevin Magnussen
|Haas
|19
|1'22.422
|1.719
|16
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|24
|1'22.552
|1.849
|17
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|27
|1'22.619
|1.916
|18
|Roy Nissany
|Williams
|25
|1'22.826
|2.123
|19
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|24
|1'22.988
|2.285
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|22
|1'23.120
|2.417
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|Formula 1
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|Italian GP
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|Frankie Mao
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