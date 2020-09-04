意大利大奖赛FP1：博塔斯最快，维斯塔潘撞墙，维特尔倒数第二

梅赛德斯对其他车队占据了绝对的优势。在早期用较硬配方轮胎时期，汉密尔顿以1分21.676秒占据第一，领先第二位的马克斯·维斯塔潘不到0.3秒。

换上软胎之后，英国人提高到1分20.948秒。不过他的队友博塔斯更快，最终以1分20.703秒做出本周末第一个标杆时间。两位梅赛德斯车手也成为本阶段仅有的打破1分21秒大关的车手。

练习将要过半时，维斯塔潘突然在第一个之字弯失控，他的RB16赛车撞上了护墙，折损了鼻翼。好在赛车可以继续行驶，荷兰人回到维修区。本阶段结束时，亚历山大·阿尔本成为最接近梅赛德斯的车手，但是相差博塔斯达到0.7秒之多。

维斯塔潘在红牛修复赛车后重新回到赛道上，但他用软胎做出的时间排名第五，以0.083秒之差落在AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特之后。而俄罗斯人的队友皮埃尔·加斯利也之以0.02秒的微弱差距排在荷兰人之后。

Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹和迈凯伦的兰多·诺里斯在5.7公里长的“速度殿堂”，跑出了完全相同的1分21.747秒，分列第七、八位。而丹尼尔·里卡多和卡洛斯·塞恩斯同样跻身前十名。

查尔斯·莱克勒克距离前塞恩斯只有0.08秒，只能位居第11名。这也意味着法拉利已经连续两个比赛周末在6个赛道阶段里全部无缘前十。

SF1000在斯帕的糟糕表现，令法拉利在今年第一个主场的前景十分堪忧。尤其是维特尔只排在倒数第二位，相差队友1秒之多，而且落在第二次驾驶F1赛车的威廉姆斯年轻车手罗伊·尼萨尼之后，只比尼古拉斯·拉蒂菲快了不到0.2秒。