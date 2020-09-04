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意大利大奖赛FP1：博塔斯最快，维斯塔潘撞墙，维特尔倒数第二

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意大利大奖赛FP1：博塔斯最快，维斯塔潘撞墙，维特尔倒数第二
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瓦尔特利·博塔斯在意大利大奖赛第一节练习里做出全场最快单圈时间，领先梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿0.2秒，塞巴斯蒂安·维特尔仅列倒数第二。

梅赛德斯对其他车队占据了绝对的优势。在早期用较硬配方轮胎时期，汉密尔顿以1分21.676秒占据第一，领先第二位的马克斯·维斯塔潘不到0.3秒。

换上软胎之后，英国人提高到1分20.948秒。不过他的队友博塔斯更快，最终以1分20.703秒做出本周末第一个标杆时间。两位梅赛德斯车手也成为本阶段仅有的打破1分21秒大关的车手。

练习将要过半时，维斯塔潘突然在第一个之字弯失控，他的RB16赛车撞上了护墙，折损了鼻翼。好在赛车可以继续行驶，荷兰人回到维修区。本阶段结束时，亚历山大·阿尔本成为最接近梅赛德斯的车手，但是相差博塔斯达到0.7秒之多。

维斯塔潘在红牛修复赛车后重新回到赛道上，但他用软胎做出的时间排名第五，以0.083秒之差落在AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特之后。而俄罗斯人的队友皮埃尔·加斯利也之以0.02秒的微弱差距排在荷兰人之后。

Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹和迈凯伦的兰多·诺里斯在5.7公里长的“速度殿堂”，跑出了完全相同的1分21.747秒，分列第七、八位。而丹尼尔·里卡多和卡洛斯·塞恩斯同样跻身前十名。

查尔斯·莱克勒克距离前塞恩斯只有0.08秒，只能位居第11名。这也意味着法拉利已经连续两个比赛周末在6个赛道阶段里全部无缘前十。

SF1000在斯帕的糟糕表现，令法拉利在今年第一个主场的前景十分堪忧。尤其是维特尔只排在倒数第二位，相差队友1秒之多，而且落在第二次驾驶F1赛车的威廉姆斯年轻车手罗伊·尼萨尼之后，只比尼古拉斯·拉蒂菲快了不到0.2秒。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 28 1'20.703  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 27 1'20.948 0.245
3 Thailand Alex Albon Red Bull 30 1'21.500 0.797
4 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 31 1'21.555 0.852
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull 22 1'21.641 0.938
6 France Pierre Gasly AlphaTauri 27 1'21.667 0.964
7 Mexico Sergio Perez Racing Point 25 1'21.747 1.044
8 United Kingdom Lando Norris McLaren 29 1'21.747 1.044
9 Australia Daniel Ricciardo Renault 22 1'21.789 1.086
10 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 27 1'21.821 1.118
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari 25 1'21.904 1.201
12 France Esteban Ocon Renault 28 1'21.984 1.281
13 Canada Lance Stroll Racing Point 21 1'22.131 1.428
14 France Romain Grosjean Haas 20 1'22.409 1.706
15 Denmark Kevin Magnussen Haas 19 1'22.422 1.719
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 24 1'22.552 1.849
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 27 1'22.619 1.916
18 Israel Roy Nissany Williams 25 1'22.826 2.123
19 Germany Sebastian Vettel Ferrari 24 1'22.988 2.285
20 Canada Nicholas Latifi Williams 22 1'23.120 2.417
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