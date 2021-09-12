意大利大奖赛：里卡多强势带领迈凯伦1-2完赛，汉密尔顿与维斯塔潘相撞双退

里卡多从发车一刻就以出色的发车超过杆位出发的维斯塔潘，而且牢牢压制着红牛车手，同时掌握着比赛的节奏。在经历出逃红牛、在雷诺蛰伏的两年后，澳大利亚人在加盟迈凯伦的第一年，不仅在蒙扎重返第一排发车位，更是终结了自己2018年摩纳哥大奖赛以后的胜利荒。

当维斯塔潘与汉密尔顿发生惊人的碰撞后，迈凯伦成为大赢家，不仅拿到了2012年巴西大奖赛后的第一场胜利，也是自2010年加拿大大奖赛第二次获得前二名。

里卡多虽然发车处于便脏一侧，但出色的启动，让他在一号弯前挤开维斯塔潘并领跑比赛。迈凯伦自2012年巴西大奖赛后第一次领跑比赛。汉密尔顿虽然在发车时超过了诺里斯，并且试图与维斯塔潘争夺位置，但在之字弯被逼无奈，只能骑过缓冲区路肩，之后就被诺里斯夺回了位置。

维斯塔潘虽然紧追里卡多，但是只能保持着1秒左右，即便得到DRS也无法真正进行任何超越。与此同时，汉密尔顿用硬胎虽然进入了节奏，但向诺里斯发起攻击没有成功。此后，梅赛德斯车手只能稍稍退后。

领先的里卡多在第21圈进站，迈凯伦团队以2.4秒快速完成了换胎。红牛做出反应让维斯塔潘进站，但是向来高效的换胎出现了问题，用时达到11.1秒。荷兰人出站后，落在了阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔身后。

此时，汉密尔顿终于在赛道上超过了诺里斯，并在诺里斯进站后，也进站换胎更换中性胎。英国人驶出维修区时，诺里斯刚好经过，而维斯塔潘从直道上接近。在第一个之字弯的争夺里，两辆赛车在向左的2号弯的争夺中，红牛赛车轧到路肩后弹起，直接骑上了梅赛德斯赛车。惊现的是，RB16B沿着W12防滚架往下滚，因为“光环”的保护作用才没有伤害到汉密尔顿。但是，两辆赛车一起陷在砂石区——两位世界冠军争夺者一起退赛！这也是汉密尔顿自2018年奥地利大奖赛后，第一次没能完成比赛。

安全车出动时，没有进站的赛车纷纷进站。里卡多依旧领跑，而诺里斯掉在法拉利的查尔斯·莱克勒克身后，位于第三。不过，比赛重新开始后，英国小将激进地超过对手，使得迈凯伦以前二名领跑比赛。最后阶段，两辆迈凯伦橙色赛车稳稳地保持着间距并占据着领先位置直到终点线。

20圈过后，从最后一位起步的瓦尔特利·博塔斯已经追到积分区。而安全车时期，芬兰人上升到第六，而且换上的是中性胎。虽然他之后超过了卡洛斯·塞恩斯及莱克勒克，但是对于身前佩雷兹的追击并不成功，最后尾随者红牛对手完赛。不过，墨西哥人虽然第三个重现，但因为在8号弯跑出赛道而且获益，被罚加时5秒。这意味着博塔斯从第20名追回到领奖台上。

佩雷兹的受罚，也让莱克勒克递进到第四名完赛。而墨西哥人刚好还能排在塞恩斯身前。阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔在第九位发车的基础上，前进两个位置，位车队带回第七，并且领先Alpine的费尔南多·阿隆索。不过，加拿大人因为涉嫌没有在黄旗下减速，在赛后遭到了调查。

下赛季将加入梅赛德斯的乔治·拉塞尔，本赛季第三次代表威廉姆斯获得积分，处于第九的他挡住了另一位Alpine车手埃斯特班·奥康。法国人在开场后与威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲争夺，并且因为跑出赛道占据优势而不得不让回位置。但是最终，他还是进入了积分区，而加拿大人则与积分失之交臂。

同样整场比赛为积分而战的塞巴斯蒂安·维特尔，在安全车带领下额外多进一次站，但是从硬胎换回中性胎后并没有太好的结果，只是追到拉蒂菲身后0.8秒，列第12位。

两辆主场比赛的阿尔法·罗密欧赛车分别在第13、14名完成比赛。安东尼奥·吉奥维纳兹从第七位发车，但是在开场圈与塞恩斯争夺时打转。意大利返回赛道时动作危险，又被罚加时5秒。

当尼基塔·马兹平退赛后在进入组后十圈时退赛后，米克·舒马赫作为仅存的哈斯赛车，最后一个完成比赛。事实上，俄罗斯人因为在9号弯引起与队友的碰撞被罚5秒。这是两名哈斯车手连续第二场比赛发生事故，马兹平在驾照上被扣除1分。

作为本次意大利大奖赛卫冕车队的AlphaTauri在开始阶段遭遇重创。角田裕毅的赛车在前往发车区时，刹车的液压系统出现故障，不得不被推回车库，而车队无法及时修复，只能退赛作罢。

去年在蒙扎获胜的皮埃尔·加斯利，因为前一天冲刺排位赛开场圈意外退赛而处境不利。车队为他更换了动力单元，让他从维修区开始比赛。但是法国人仅仅跑4圈，就回到车库也退出了比赛。

由于维斯塔潘和汉密尔顿一起涂赛，车手世界冠军争夺的局面没有太大的变化。荷兰人靠着冲刺排位赛里第二名换来的2分，暂时领先梅赛德斯对手5分。相比之下，靠着博塔斯的第三名完赛，梅赛德斯稍稍再拉开与红牛在制造商积分榜上的差距，目前达到18分。

值得一提的是，迈凯伦成为本赛季第一支包揽比赛前二名的车队，并非争冠的红牛和梅赛德斯。而英国车队就此在与法拉利的年度第三争夺中，拥有了13.5分的领先优势。