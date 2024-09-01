意大利大奖赛：莱克勒克一停助法拉利主场夺魁
莱克勒克一停力挫迈凯伦为法拉利主场获胜，红牛榜首之位岌岌可危
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1st position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, stand for the natinal anthem of Monaco on the podium
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
法拉利以一停策略帮助查尔斯·莱克勒克击败包揽第一排的两辆迈凯伦赛车，在主场蒙扎赢得意大利的大奖赛胜利。
占据第一排发车位的迈凯伦无疑是比赛获胜的热门。杆位上的兰多·诺里斯启动顺利，在一号弯守住位置，奥斯卡·皮亚斯特雷在一号弯防守住第三位发车的乔治·拉塞尔后紧逼队友。进入第二个之字弯时，澳大利亚车手卡住内线成功强超队友。
拉塞尔无法进入一号弯，只能从逃生路返回赛道，丢失节奏后被法拉利的两辆赛车以及队友超过。雪上加霜的是，他的赛车鼻翼版脱落，但没有进站继续坚持。与此同时，已经上升位置的莱克勒克利用诺里斯节奏被打乱，再次前进一位到第二，前三名形成迈凯伦“三明治”。
迈凯伦试图帮助诺里斯做undercut来超越莱克勒克并且取得成功，而晚两圈进站的皮亚斯特雷换胎后守住位置，而没有进站的亚历山大·阿尔本处于两辆迈凯伦赛车之间。
当用硬胎发车的两辆红牛终于进站后，皮亚斯特雷回到了第一位。诺里斯则在阿尔本进站后开始追击队友。不久后，英国人得到车队确认，他可以与皮亚斯特雷竞争。然而，英国人在4号弯跑出赛道后被莱克勒克迅速追上，迈凯伦立即让他进站，落到第六。
迈凯伦工程师询问了皮亚斯特雷是否不再进站，但澳大利亚人选择继续二停。他在第38圈再次换上一套硬胎，并且继续保持在队友身前，但是相差跃升前二的两辆法拉利多达18秒。第45圈，他与塞恩斯缠斗后终于超过对手，此时距离莱克勒克还有11秒之多。
澳大利亚人利用新23圈的轮胎奋起直追，但两辆赛车的单圈时间没有特别大的差异。53圈比赛进入最后一圈时，两辆赛车还有3秒多的差距。最终，莱克勒克在主看台Tifosi的尖叫声中，以2.6秒率先冲过终点线，自2019年后第二次在蒙扎获得胜利，同时打破了今年摩纳哥大奖赛后的个人胜利荒。而法拉利第20次在蒙扎主场赢得比赛。
诺里斯在第二次换胎后落在马克斯·维斯塔潘身后，他以最快的速度超过卫冕世界冠军，但已经难以跟上队友，最终只能第三名。不过最后时刻，英国人抢下最快单圈，最大程度地挽回损失。
虽然塞恩斯比队友晚了4圈才进站换硬胎，但轮胎消耗比莱克勒克更严重，不过在掉出领奖台位置后，他还是能够以较大的领先优势跑在汉密尔顿身前，为法拉利带回第四名。
就比赛速度来说，汉密尔顿没有真正冲击领奖台的机会，哪怕他在最后十圈里速度远远快于明年将被自己取代的西班牙人。不过相比发车时的第七名，五次在蒙扎获得胜利的英国人前进了两个名次。
维斯塔潘度过了本赛季最糟糕的一个周末，RB20赛车只是在蒙扎没有一贯的竞争力。从第七位发车的他，在第21圈进站时右后轮更换太慢，耗时6.2秒，未能overcut汉密尔顿，最终以第六名完赛，而这一个排名的提升很大程度上得益于拉塞尔开场圈的挫折。
后者为一号弯的事件和鼻翼受损付出代价，坚持到第12圈进站时更换鼻翼。虽然在重返积分区后，塞尔吉奥·佩雷兹成为他最大的对手。俩人长时间展开激烈对抗，最终梅赛德斯车手击败了墨西哥人，为车队取得第七名。
第九位发车的阿尔本全场稳定地跑在积分区内，最终成为前四名车队之外成绩最好的车手，以第九名替威廉姆斯带回两个积分。积分区最后一个位置由凯文·马格努森拿下，但他为此付出惨重的代价。
哈斯原本由尼科·霍肯博格从第十位发车，但他在第一圈连续卷入与两位RB车手的事故，并且因在1号弯引发与角田裕毅的撞车，受到了10秒处罚。日本车手则在碰撞不久后回到维修区，直接退出比赛——也是本场唯一退赛的车手。
丹麦人同样发生了事故，在比赛前半段与皮埃尔·加斯利在4号弯相撞，也被处以10秒罚时。不过当时马格努森已经完成了进站，因此他继续比赛直到格子旗落下。而在执行罚时后，他还领先第11位的费尔南多·阿隆索0.1秒，为哈斯取得了宝贵的一分，但是撞车事故也给他带来2分驾照罚分，使得赛季初就早早累积被扣10分的他，将成为这项规则引入以来第一个遭到自动停赛一场处罚的车手——缺席下一轮的阿塞拜疆大奖赛。
第11位开始比赛的阿隆索与积分区擦肩而过，而取代洛根·萨金特第一次参加大奖赛的阿根廷新秀弗朗哥·克拉平托，在从第17位发车的情况下以第12位完赛。丹尼尔·里卡多在开场圈因把霍肯博格逼出赛道而受罚5秒，但他在进站时未能正确执行处罚，又被追罚10秒，结果仅仅排在第13位。Alpine的埃斯特班·奥康和加斯利分别排在第14和15名。而事故连连的霍肯博格一直落到第18位，并且落在瓦尔特利·博塔斯身后。
索伯为两名车手采取了不同的策略，当瓦尔特利·博塔斯用硬胎性胎发车时，周冠宇则用中胎开始比赛。由于俩人都只进行一次进站，意味着中国小将在最后一段用硬胎的速度，不如用中性胎的队友，也不如二停后用较硬轮胎的霍肯博格，以第18位完成比赛。
没有进入积分的兰斯·斯特罗尔在最后时刻进站换软胎，但是并没有做出最快单圈时间，成为全场最后一个完赛的车手。
本场比赛的结果意味着维斯塔潘和红牛已经连续六场无缘胜利 ，但莱克勒克击败迈凯伦获胜，使得荷兰人还能对诺里斯有62分的优势。但是，制造商年度积分榜上，红牛的领先只剩下8分，面对势头强劲的迈凯伦，榜首之位摇摇欲坠。
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