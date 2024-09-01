意大利大奖赛：莱克勒克一停助法拉利主场夺魁

法拉利以一停策略帮助查尔斯·莱克勒克击败包揽第一排的两辆迈凯伦赛车，在主场蒙扎赢得意大利的大奖赛胜利。

占据第一排发车位的迈凯伦无疑是比赛获胜的热门。杆位上的兰多·诺里斯启动顺利，在一号弯守住位置，奥斯卡·皮亚斯特雷在一号弯防守住第三位发车的乔治·拉塞尔后紧逼队友。进入第二个之字弯时，澳大利亚车手卡住内线成功强超队友。

拉塞尔无法进入一号弯，只能从逃生路返回赛道，丢失节奏后被法拉利的两辆赛车以及队友超过。雪上加霜的是，他的赛车鼻翼版脱落，但没有进站继续坚持。与此同时，已经上升位置的莱克勒克利用诺里斯节奏被打乱，再次前进一位到第二，前三名形成迈凯伦“三明治”。

迈凯伦试图帮助诺里斯做undercut来超越莱克勒克并且取得成功，而晚两圈进站的皮亚斯特雷换胎后守住位置，而没有进站的亚历山大·阿尔本处于两辆迈凯伦赛车之间。

当用硬胎发车的两辆红牛终于进站后，皮亚斯特雷回到了第一位。诺里斯则在阿尔本进站后开始追击队友。不久后，英国人得到车队确认，他可以与皮亚斯特雷竞争。然而，英国人在4号弯跑出赛道后被莱克勒克迅速追上，迈凯伦立即让他进站，落到第六。

迈凯伦工程师询问了皮亚斯特雷是否不再进站，但澳大利亚人选择继续二停。他在第38圈再次换上一套硬胎，并且继续保持在队友身前，但是相差跃升前二的两辆法拉利多达18秒。第45圈，他与塞恩斯缠斗后终于超过对手，此时距离莱克勒克还有11秒之多。

澳大利亚人利用新23圈的轮胎奋起直追，但两辆赛车的单圈时间没有特别大的差异。53圈比赛进入最后一圈时，两辆赛车还有3秒多的差距。最终，莱克勒克在主看台Tifosi的尖叫声中，以2.6秒率先冲过终点线，自2019年后第二次在蒙扎获得胜利，同时打破了今年摩纳哥大奖赛后的个人胜利荒。而法拉利第20次在蒙扎主场赢得比赛。

诺里斯在第二次换胎后落在马克斯·维斯塔潘身后，他以最快的速度超过卫冕世界冠军，但已经难以跟上队友，最终只能第三名。不过最后时刻，英国人抢下最快单圈，最大程度地挽回损失。

虽然塞恩斯比队友晚了4圈才进站换硬胎，但轮胎消耗比莱克勒克更严重，不过在掉出领奖台位置后，他还是能够以较大的领先优势跑在汉密尔顿身前，为法拉利带回第四名。

就比赛速度来说，汉密尔顿没有真正冲击领奖台的机会，哪怕他在最后十圈里速度远远快于明年将被自己取代的西班牙人。不过相比发车时的第七名，五次在蒙扎获得胜利的英国人前进了两个名次。

维斯塔潘度过了本赛季最糟糕的一个周末，RB20赛车只是在蒙扎没有一贯的竞争力。从第七位发车的他，在第21圈进站时右后轮更换太慢，耗时6.2秒，未能overcut汉密尔顿，最终以第六名完赛，而这一个排名的提升很大程度上得益于拉塞尔开场圈的挫折。

后者为一号弯的事件和鼻翼受损付出代价，坚持到第12圈进站时更换鼻翼。虽然在重返积分区后，塞尔吉奥·佩雷兹成为他最大的对手。俩人长时间展开激烈对抗，最终梅赛德斯车手击败了墨西哥人，为车队取得第七名。

第九位发车的阿尔本全场稳定地跑在积分区内，最终成为前四名车队之外成绩最好的车手，以第九名替威廉姆斯带回两个积分。积分区最后一个位置由凯文·马格努森拿下，但他为此付出惨重的代价。

哈斯原本由尼科·霍肯博格从第十位发车，但他在第一圈连续卷入与两位RB车手的事故，并且因在1号弯引发与角田裕毅的撞车，受到了10秒处罚。日本车手则在碰撞不久后回到维修区，直接退出比赛——也是本场唯一退赛的车手。

丹麦人同样发生了事故，在比赛前半段与皮埃尔·加斯利在4号弯相撞，也被处以10秒罚时。不过当时马格努森已经完成了进站，因此他继续比赛直到格子旗落下。而在执行罚时后，他还领先第11位的费尔南多·阿隆索0.1秒，为哈斯取得了宝贵的一分，但是撞车事故也给他带来2分驾照罚分，使得赛季初就早早累积被扣10分的他，将成为这项规则引入以来第一个遭到自动停赛一场处罚的车手——缺席下一轮的阿塞拜疆大奖赛。

第11位开始比赛的阿隆索与积分区擦肩而过，而取代洛根·萨金特第一次参加大奖赛的阿根廷新秀弗朗哥·克拉平托，在从第17位发车的情况下以第12位完赛。丹尼尔·里卡多在开场圈因把霍肯博格逼出赛道而受罚5秒，但他在进站时未能正确执行处罚，又被追罚10秒，结果仅仅排在第13位。Alpine的埃斯特班·奥康和加斯利分别排在第14和15名。而事故连连的霍肯博格一直落到第18位，并且落在瓦尔特利·博塔斯身后。

索伯为两名车手采取了不同的策略，当瓦尔特利·博塔斯用硬胎性胎发车时，周冠宇则用中胎开始比赛。由于俩人都只进行一次进站，意味着中国小将在最后一段用硬胎的速度，不如用中性胎的队友，也不如二停后用较硬轮胎的霍肯博格，以第18位完成比赛。

没有进入积分的兰斯·斯特罗尔在最后时刻进站换软胎，但是并没有做出最快单圈时间，成为全场最后一个完赛的车手。

本场比赛的结果意味着维斯塔潘和红牛已经连续六场无缘胜利 ，但莱克勒克击败迈凯伦获胜，使得荷兰人还能对诺里斯有62分的优势。但是，制造商年度积分榜上，红牛的领先只剩下8分，面对势头强劲的迈凯伦，榜首之位摇摇欲坠。