意大利大奖赛：维斯塔潘在安全车下首次蒙扎获胜，拿下世界冠军点

载入语音播放

由于引擎罚单，排位赛第二名的维斯塔潘退到第七位发车，但红牛赛车强劲的速度让他依然是获胜热门。

比赛开始，第一排发车的拉塞尔与杆位起步的查尔斯·莱克勒克在一号弯争夺时无法进弯，只能切过缓冲区。摩纳哥人就此领跑比赛。但第一圈结束时，维斯塔潘已经上升到第五。第五圈开始，他就在直道末端轻松地超过拉塞尔后上升到第二，并且开始紧追莱克勒克。

第12圈，维特尔的阿斯顿·马丁赛车失去了动力，赛道进入虚拟安全车状态。法拉利让莱克勒克进站更换中性胎，但红牛方面不为所动，维斯塔潘留在赛道上占据了领跑位置。摩纳哥人出站后刚好卡在里卡多前面，但意味着他必须执行二停的策略。

但是维斯塔潘直到第25圈带着9.3秒的优势才进站，换上同样的中性胎，虽然位置滑落到第二，但是占据了13圈的轮胎优势。莱克勒克虽然回到第一位，但在第33圈第二次进站后换上软胎，出站后落后红牛车手多达20秒。此后，荷兰人的赛车速度明显更快，而莱克勒克尽管轮胎较软，但只是无法大幅度缩小差距。

当丹尼尔·里卡多在第47圈因为赛车漏油而停下赛车后，赛会派出安全车。红牛主动进站，为维斯塔潘更换一套软胎，而法拉利告知莱克勒克，因为他无法依靠留在赛道上得到任何好处，不如多进一次站。虽然法拉利的行动比拉塞尔晚了一圈，但是没有改变前三名的顺序。

由于里卡多停车位置的尴尬，清理过程非常缓慢，很快所有人意识到赶不及让比赛重新开始，最终比赛在安全车带领结束。维斯塔潘安全地第一个完赛，也第一次在蒙扎登上领奖台最高处，同时取得了16场比赛中的第11场胜利。莱克勒克对于没有得到机会去冲击对手感到失望。拉塞尔以第三名完成，本赛季第七次登上领奖台的同时，延续了他今年在完赛的比赛中全部进入前五名的纪录。

从第18位发车的塞恩斯依靠着赛车优势，在过半时已经追到了第四。采取中性胎/软胎的一停策略的西班牙人，在安全车下多进一次站，以第四名完成比赛。而从第19位发车的刘易斯·汉密尔顿用中性胎跑了33圈才回到维修区换上软胎。他没有在最后时刻再换胎，但最终追到了第五名，领先红牛的塞尔吉奥·佩雷兹。

墨西哥人在第七圈就早早进站，但换胎后右前轮冒烟。不过红牛没有让他再次进站，而是留在了靠后的位置。不久之后，11号赛车的问题看似解决，佩雷兹可以很快往前追，最后获得了第五名。

迈凯伦的兰多·诺里斯在队友导致的安全车后多进一次站后，从而落到了佩雷兹身后。虽然只能为英国车队带回第七，但赢下了本周末的中游车队之战。

首次参加比赛的尼克·德弗瑞——亚历山大·阿尔本急性阑尾炎而在周五过后无法比赛——全场驾驶为安慕斯赛车表现出色，以第九名的成绩为自己第一次拿下锦标赛积分。最后一个积分被阿尔法·罗密欧的周冠宇拿下。

周冠宇从第九位发车，第一圈里顺利保住位置。尽管随着更快的赛车从后追上，以及既定的进站之后排名下滑，但仍旧处在积分区的争夺范围内。同时，中国小将紧追身前的德弗瑞，但前者可以得到DRS，让周冠宇在没有绝对速度优势的情况下束手无策。不过，最后时刻的安全车让他也没有受到身后的压力，第十名成就了他本赛季第三次得分。

第六位发车的费尔南多·阿隆索成为第二个退赛的车手，Alpine报告说西班牙人的赛车疑似遇到水压问题。孤军奋战的埃斯特班·奥康以第11名完赛，无缘积分区。法国人身后是米克·舒马赫、瓦尔特利·博塔斯、角田裕毅、尼古拉斯·拉蒂菲和凯文·马格努森。

第42圈，阿斯顿·马丁让落后一圈的兰斯·斯特罗尔回到维修区，为最后几场比赛节约引擎。这意味着英国车队以双退赛的结果为一个惨淡的周末画上句号。

赛后，国际汽联对于里卡多赛车的清理工作和安全车时段之长做出了解释：赛道抢险员无法把迈凯伦赛车切入空挡并推出赛道。另外，为了保证安全地清理现场，同时事故不足以出示红旗，比赛在安全车带领下结束符合国际汽联语所有参赛者约定的程序。比赛中安全车时段的时机不属于该程序内。

本场过后，维斯塔潘已经在车手年度积分榜上拥有了116分的优势，理论上可以在新加坡实现卫冕——如果第二名的莱克勒克无法获得积分。